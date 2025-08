Gli spaghetti al pomodoro rappresentano uno dei piatto più amati al mondo. Semplici, gustosi, dal sapore deciso ma allo stesso tempo delicato, gli spaghetti al pomodoro salvano spesso pranzi e cene quando non si ha troppo tempo da dedicare alla cucina. Basta, infatti, davvero poco per preparare un ottimo piatto di spaghetti al pomodoro anche perché, nella maggior parte dei casi, tutti gli ingredienti sono sempre presenti in tutte le case.

A tutto ciò si aggiunge anche il costo contenuto degli ingredienti il che rende gli spaghetti al pomodoro un piatto assolutamente permetto. Non tutti, però, preparano questo piatto allo stesso modo. Ognuno, infatti, ha un piccolo segreto con cui riesce a trasformare gli spaghetti in qualcosa di unico.

Lo chef Gennaro Esposito rientra sicuramente in questa categoria. Con il suo trucco che si può replicare anche a casa, infatti, gli spaghetti si trasformano in un piatto davvero magico che conquisterà adulti e bambini.

Il trucco di Gennaro Esposito per trasformare gli spaghetti al pomodoro in un piatto meraviglioso

La cucina di Gennaro Esposito ha conquistato anche Bono Vox che si è recentemente recato in Costiera Sorrentina, alla Torre del Saracino di Vico Equense per assaggiare i piatti dello chef campano che ha conquistato due stelle Michelin.

Tra i piatti scelti dal leader degli U2 c’erano anche i classici spaghetti al pomodoro che, come ha confermato lo stesso chef, sono stati definiti da Bono Vox “i migliori che avesse mai mangiato”. Quali sono, dunque, gli ingredienti che utilizza Gennaro Esposito per preparare gli spaghetti al pomodoro nel suo ristorante?

Ingredienti per 5 persone

400 g spaghetti

30 g olio extravergine di oliva

2 vasetti pomodorini o di San Marzano

1 spicchio di aglio

1 rametto di basilico

sale

Fate rosolare l’aglio in una padella con dell’olio e, appena sarà dorato, eliminatelo. Aggiungete un rametto di basilico e fate cuocere per qualche minuto. Prima che diventi nero, toglietelo dalla padella. A questo punto aggiungete i pomodori e fate cuocere a fiamma viva per 5 minuti. Poi, con l’aiuto di un cucchiaio di legno, schiacciate i pomodori e fate cuocere ancora aggiungendo un po’ di sale.

In una pentola abbondante di acqua salata fate cuocere gli spaghetti e scolateli quando sono ancora al dente. e trasferiteli nella padella per mantecarli con il sugo. A questo punto, ponete gli spaghetti nel piatto e servite solo dopo aver aggiunto un filo di olio crudo e una foglia di basilico. Tutti i vostri ospiti resteranno senza parole per la bontà del piatto. Un piccolo trucco come quello che usa nonna Pina per i suoi spaghetti.