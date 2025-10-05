La pasta alla cenere è una ricetta che colpisce subito per semplicità e gusto. Nata dall’idea di mescolare il gorgonzola dolce con la panna liquida e arricchirlo con olive nere tritate, prende il nome dal suo aspetto particolare: le olive, amalgamate alla fonduta di formaggio, ricordano piccole particelle di cenere sparse nel condimento.

È un piatto che si prepara in pochi minuti, perfetto per un pranzo in famiglia o per una cena improvvisata tra amici. La consistenza cremosa e il sapore deciso lo rendono un classico da riscoprire, soprattutto quando si ha voglia di un primo che unisce tradizione e originalità.

La scelta della pasta e degli ingredienti

Il formato di pasta più usato per la pasta alla cenere è il rigatone, ideale per catturare il condimento e mantenerne tutta la cremosità. In realtà, ogni tipo di pasta, sia corta che lunga, può adattarsi: penne, fusilli, paccheri, fino agli spaghetti. Ciò che conta davvero è la qualità degli ingredienti.

Il gorgonzola dolce rappresenta la base della ricetta. La sua cremosità naturale, unita alla panna liquida, dà vita a una fonduta vellutata. È importante eliminare la crosta e tagliare il formaggio a pezzetti prima di farlo sciogliere dolcemente in padella.

Le olive nere sono il vero tratto distintivo: tritate grossolanamente al coltello, non solo arricchiscono il piatto di gusto, ma donano anche l’effetto visivo che dà il nome alla preparazione. Non si tratta di un dettaglio estetico secondario, ma di un elemento che caratterizza l’intero piatto.

Questa combinazione di ingredienti semplici ma ben calibrati rende la pasta alla cenere un piatto dalla forte identità, che riesce a sorprendere senza complicazioni.

Il procedimento passo passo

Per preparare la pasta alla cenere, si inizia cuocendo i rigatoni in acqua bollente salata, rispettando i tempi indicati sulla confezione. Intanto, si tritano le olive nere con un coltello, evitando di ridurle a una crema: i pezzi più piccoli dovranno amalgamarsi al formaggio, creando il tipico effetto cenere.

In una padella capiente si unisce il gorgonzola a pezzi con la panna liquida. La fiamma deve restare dolce, per permettere al formaggio di sciogliersi lentamente senza bruciare. Con un mestolo si mescola fino a ottenere una crema liscia e avvolgente.

Quando la pasta è pronta, va scolata al dente e trasferita direttamente nel tegame con la fonduta di gorgonzola. Qui avviene la mantecatura, fase in cui il condimento si lega perfettamente ai rigatoni. A questo punto si aggiungono le olive nere tritate, che si fondono alla crema formando il caratteristico contrasto cromatico.

Dopo una mescolata rapida, il piatto è pronto per essere servito. Una spolverata di pepe macinato fresco completa la preparazione, esaltando i profumi e bilanciando il gusto del formaggio.

La pasta alla cenere va portata in tavola subito, calda e cremosa, per apprezzarne al meglio consistenza e sapore. È una ricetta che, pur con ingredienti semplici, riesce a distinguersi e a lasciare un ricordo immediato a chi la assaggia.