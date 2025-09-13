Dopo aver conquistato le metropoli italiane e il pubblico televisivo, Joe Bastianich è pronto per una nuova avventura, lo ha annunciato sui sui profili social. Un annuncio inaspettato quello del noto cuoco, che ha lasciato stupiti tutti i suoi fan, che di certo non si aspettavano una novità del genere.

Il cuoco ha deciso di annunciarlo scegliendo una città dal contesto e dal fascino unici, per un’esperienza gastronomica decisamente diversa dal solito. Non una location qualsiasi, ma uno spazio che racchiude modernità e tradizione, pronto a diventare punto di ritrovo non solo per gli appassionati.

La grande novità di Joe Bastianich

Il nuovo progetto prenderà vita all’interno del mercato centrale “WaltherPark”, nel cuore di Bolzano, uno spazio che promette di unire cucina, socialità e innovazione. Non è la prima volta che Joe si affaccia sul panorama italiano, dopo Roma, Firenze e Milano, la nuova apertura segna un ulteriore passo avanti.

La data è segnata, è il 16 ottobre che segnerà l’arrivo ufficiale di Joe’s American Factory, locale destinato a mescolare atmosfere americane e spirito italiano. Un mix che promette di conquistare con un menù che spazia dai celebri smashburger fino alle specialità a lunga cottura tipiche della tradizione statunitense.

Non si tratta soltanto di un nuovo punto vendita, ma di un vero e proprio tempio dedicato allo street food contemporaneo. Un luogo pensato per accogliere e coinvolgere, che vuole trasformarsi in un’esperienza a tutto tondo, gustando i piatti al bancone o su una terrazza panoramica.

Joe Bastianich, da sempre abile nel coniugare cucina e comunicazione, ha scelto i suoi canali social per svelare in anteprima l’arrivo della nuova apertura. Video dal cantiere e immagini esclusive hanno alimentato l’attesa, scatenando commenti e condivisioni da parte di fan entusiasti per il nuovo progetto italiano.

Il format, già collaudato nelle altre città italiane, punta su un concetto chiaro, portare in Italia il gusto autentico dei diner americani. Oltre ai burger, spazio a piatti iconici come pastrami, pulled pork e brisket, tutti rigorosamente preparati con tecniche tradizionali e tempi di cottura lenti, per esaltare sapori intensi e avvolgenti.

Bolzano si prepara così ad accogliere una novità che promette di diventare rapidamente un punto di riferimento per chi cerca qualità, atmosfera e originalità. Non solo un locale, ma un segnale chiaro: il percorso di crescita continua, città dopo città, con la stessa formula capace di accendere entusiasmo e mettere tutti d’accordo.