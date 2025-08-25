L’olio evo è un vero e proprio pilastro dell’alimentazione, soprattutto se si segue una dieta mediterranea. Basta metterne poco in una pietanza, per sentire la differenza, per comprendere quanto quella semplice goccia possa cambiare il tono di un sapore, dandogli un tocco unico.

L’olio è anche detto oro liquido e mai parola fu più azzeccata per definirne la preziosità. Tutti i piatti in cui è inserito diventano poesia, ed è un piacere impareggiabile gustarli. Ma l’oro liquido in questione è un vero tesoro anche per la nostra salute.

Grazie alle sue proprietà benefiche come l’acido oleico, l’olio extravergine di oliva si rivela un alleato del benessere del cuore, contribuendo a monitorare i livelli di colesterolo. Ma non è tutto, perché esso contiene anche vitamine liposubili come la E, nonché antiossidanti che aiutano a contrastare l’invecchiamento delle cellule.

In tutte le stagioni, ma soprattutto in estate, l’olio è amico delle diete e della perdita di peso: basta un po’ di questo prodotto per rendere più buone insalate con pomodori, carni, pesce, ecc. Il tocco di questo cibo è magico, rende i pasti più invitanti. E la differenza, come detto, si sente eccome.

Olio evo, in questo discount lo trovi a un prezzo incredibilmente basso: corri a prenderlo

Viviamo in un periodo in cui i rincari si stanno facendo sentire in modo piuttosto pesante, tanto da influenzare le scelte di molte persone, in fatto di spesa.

L’olio, si sa, è prezioso ed è un alimento cardine delle nostre preparazioni culinarie, per cui ha un costo piuttosto elevato. Di solito, questo si aggira sui 7/8 euro. Da Eurospin, tuttavia, dove convenienza e qualità sono una priorità, l’olio è in offerta, a un prezzo davvero basso, ma non inferiore a livello qualitativo.

In questo discount, infatti, vige una politica di risparmio, sì, ma mai senza qualità. Vendere l’olio a basso prezzo vuol dire avvicinarsi e intercettare le esigenze del cliente, rendendo più accessibile il prodotto. L’olio in questione è Antica Badia, ed è sul mercato nella versione da 1 litro, al prezzo di soli 4.79 euro, invece di 5.79 €.

Si tratta di un prodotto fresco e frutto di un’accurata lavorazione, di ingredienti di qualità e amore per le tradizioni. Quest’olio è ottimo per condire insalate, bruschette, e anche per dare risalto a certi sapori, all’interno di una cottura meno pesante. Tuttavia, l’offerta scade a breve, per cui conviene muoversi, prima che vada definitivamente a ruba. C’è tempo solo fino al 24 agosto 2025.