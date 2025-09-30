In tempo di inflazione e rincari, fare la spesa in un posto in cui convenga e in cui non si rinunci al livello qualitativo, è davvero molto importante. Da Lidl, tutto questo è possibile, e a partire dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2025, si potrà godere di una serie di ribassi su alcuni prodotti mirati.

Tenere d’occhio i volantini Lidl per scoprire le offerte che sono molto frequenti, aiuta a pianificare al meglio la spesa e fare in modo che non pesi sul proprio budget. Se ci si organizza, infatti, è possibile fare incetta di quei prodotti che sono più utili, e riempire la dispensa.

Molti esperti, peraltro, consigliano la pianificazione della spesa proprio per evitare di andare al supermercato/discount e finire per fare acquisti impulsivi. Questi ultimi, infatti, influiscono non poco sul budget, anzi. Più acquisti improvvisi fai, più si sfaserà il piano che hai fatto.

Ma scopriamo insieme, ora, quali sono i prodotti che per tutto il mese di ottobre saranno in sconto, da Lidl.

Lidl, super ribassi in arrivo per tutto ottobre: i prezzi

Da Lidl è possibile acquistare, dal 1° al 31 ottobre 2025, patatine da forno Harvest Basket da 750 g, a soli 1.59€.

E ancora, per gli amanti della Cola 0% zucchero Freeway, il prezzo è 0.59€. Il pollo alla diavola Chef Select, in confezione da 500 g, costa solo 3.19€, invece di 3.69€, mentre il contorno di verdure Freshona costa 1.49€.

L’hummus Vemondo, per chi predilige un tipo di alimentazione vegana, costa solo 1.29 in confezione da 200 g. Per i fan della burrata di bufala, contorno molto amato, il prezzo è di 1.69€, per confezione da 125 g.

E ancora, i fiocchi d’avena integrali costano 0.79€, mentre la base per pizza Chef Select costa 1.29€, per confezione da 400 g.

Per gli amanti del riso Carosio, il costo è di 1.69€ per 1 kg, mentre, per quanto concerne i prodotti di igiene e cura della persona, l’olio per capelli argan a 2.79€. E ancora, ribassi anche per i prodotti per il bagno, come il gel anticalcare per lavatrice, confezione da 1400 ml, a 1.65€.

Per un bucato profumato, da non perdere il Profuma bucato Doussy, 250 ml confezione. Si tratta, dunque, di un’occasione da non perdere per riempire il carrello con ottimi prodotti. Come detto, quando lo scopo è risparmiare, sapersi organizzare e sapere cosa acquistare, è sempre il modo migliore per non alleggerire troppo il portafogli e mettere da parte denaro per altri progetti.