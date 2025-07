I peperoni sono sicuramente fra gli alimenti presenti in natura più apprezzati in cucina e anche più salutari. Sono davvero un sacco le ricette che prevedono l’utilizzo dei peperoni, come condimento o come piatto principale. Ma vi siete mai chiesti cosa racchiudono al loro interno effettivamente?

Innanzittutto, sono ricchi di vitamina C, avendone 126 mg ogni 100 grammi, che è decisamene di più di quanto contenuto negli agrumi.

Sono ricchi anche di provitamina A, entrambe sostanze che aiutano a prevenire malattie cardiovascolari, tumori e invecchiamento precoce. E sono anche una fonte rilevante di minerali quali potassio, magnesio, fosforo e calcio, e sono ricchi di acqua e fibre.

Peperoni, solo questi depurano a fondo il corpo: quali sono

I peperoni sono alleati della salute dell’uomo, ma esistono varie tipologie, dinstinguibili per sapore e forma. Esistono i peperoni dolci e quelli piccanti, con i primi che spesso sono preferiti ai secondi. Anche il colore incide non poco sulla classificazione; il peperone rosso è croccante, consistente e ha un ottimo poter saziante. Quello giallo è più dolce, carnoso e succoso. Sicuramente è il più ricco di antiossidanti, e si abbina molto bene con i pomodori, contribuendo a rendere un sugo davvero più gustoso.

Arriviamo poi a quello verde, che ha la particolarità di essere raccolto prima della maturazione completa. Questo gli conferisce un sapore più acido e pungente. Ideale soprattutto per peperonate o insalate, è dolcissimo e ha ottime proprietà depurative. Quello verde, quindi, è assolutamente il peperone da tenere in considerazione se volete godere di una valida depurazione del corpo. In ogni caso, qualunque sia la vostra scelta definitiva, fate molta attenzione a cosa comprate.

Il peperone deve avere la pelle liscia e senza ammaccature, colore accesso e il picciolo verde, che significa che è un prodotto fresco. Come anticipato precedentemente, i peperoni dolci sono solitamente preferiti a quelli piccanti. Il motivo sta essenzialmente nella digestione. I peperoni piccanti sono assolutamente da evitare nel caso dei bambini, di chi soffre di iperacidità gastrica e di chi ha ulcere. La cosa migliore da fare con i peperoni, è quella di consumarli crudi per preservare al meglio la vitamina C, che è molto sensibile al calore. Non è sbagliato cuocerli, anche percé la biodisponibilità del betacarotene aumenta con la cottura. La scelta ideale è sicuramente quella di saltarli in padella o cuocerli al vapore (ma senza tenerli troppo tempo in cottura).