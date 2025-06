La pizza è uno dei piatti più replicati al mondo, ma non sempre si sposa bene con chi cerca di mantenere uno stile alimentare equilibrato. La versione con base di ceci, però, cambia le carte in tavola. Senza farina, lievito, né latticini in eccesso, questa ricetta conserva l’aspetto e il sapore invitante della pizza, ma con un carico calorico ridotto e un profilo nutrizionale molto più interessante. Si parte dai ceci secchi, si lavora una crema, e si ottiene una base sottile, fragrante, capace di reggere qualsiasi condimento senza appesantire. Il gusto è delicato, la consistenza piena. E il risultato finale, sorprendente.

Ceci frullati al posto della farina: come si prepara una base nutriente e senza glutine

Tutto inizia dai ceci secchi: vanno messi in ammollo per 8 ore con un pizzico di sale. Questo passaggio è fondamentale per ammorbidire la buccia, ma anche per migliorare la digeribilità del legume, riducendo la presenza di antinutrienti. Una volta scolati, si frullano con circa 170 ml d’acqua, fino a ottenere una pastella densa e uniforme. Non serve altro: niente uova, né amidi o addensanti.

Con questa crema si forma un disco sottile su una teglia rivestita di carta forno. La cottura va fatta in forno ventilato a 180°C per 15 minuti, finché la base non risulta compatta. A metà cottura si può anche girare la base, così da renderla croccante su entrambi i lati.

La farcitura è semplice: salsa di pomodoro, una fetta di pomodoro fresco, mozzarella grattugiata, timo, basilico e un filo d’olio extravergine. Bastano altri 10 minuti in forno per sciogliere la mozzarella e far amalgamare i sapori. Il risultato è una pizza leggera, ma completa. Da mangiare calda, appena sfornata, o da conservare per il giorno dopo.

Leggera, saziante, perfetta anche da personalizzare

Una porzione di questa pizza fornisce circa 220 kcal, con una quota significativa di proteine vegetali, fibre e minerali come il ferro e il magnesio. Non solo è più digeribile della pizza classica, ma sazia a lungo grazie all’azione delle fibre dei ceci. Per chi ha bisogno di un pasto veloce ma bilanciato, può diventare un’alternativa fissa, anche da portare fuori casa.

Può essere modificata facilmente in base ai gusti o alla stagione: si possono aggiungere verdure grigliate, sostituire la mozzarella con un formaggio vegetale, o insaporire la salsa con spezie. La base, una volta cotta, può anche essere congelata, per poi essere farcita all’ultimo momento e passata al forno.

È una soluzione che unisce velocità e completezza, ideale per chi segue un regime alimentare controllato, ma non vuole rinunciare al piacere della tavola. Non è una pizza per tutti, forse, ma è una pizza che vale la pena provare. Anche solo per scoprire che si può cambiare abitudine, senza perdere gusto.