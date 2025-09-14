Negli ultimi anni, l’inflazione si è fatta sentire, avendo ripercussioni significative sulla spesa degli italiani. Ci sono stati aumenti soprattutto nel settore alimentare, che hanno portato molte persone a scegliere di risparmiare, recandosi in supermercati o discount con proposte meno costose.

I dati di agosto 2025 sui prezzi degli alimenti hanno rilevato un +4.0% su base annua, soprattutto sui prodotti non lavorati, rispetto a quelli lavorati. Gli aumenti alimentari interessano soprattutto i nuclei familiari a basso reddito, in quanto una parte significativa del loro denaro è destinata alla spesa.

Di solito, per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi dei prodotti non lavorati, in genere la cosa può dipendere da come sono andati i raccolti, le condizioni del clima, se c’è stata siccità o gelate, e molto altro ancora. Le variazioni stagionali possono influenzare i rincari, nel caso in cui si riduca l’offerta.

La politica adottata da Lidl, da qualche anno a questa parte, è atta a contrastare l’inflazione, ragion per cui molti prodotti hanno mantenuto lo stesso prezzo. Scopriamo insieme quali sono e i loro prezzi.

Lidl, inflazione zero: questi prodotti hanno mantenuto lo stesso prezzo

Se si vuole risparmiare, supermercati come Lidl sono la giusta soluzione per mantenere il budget e non ritrovarsi con il portafogli troppo leggero.

Sta a noi gestire le nostre finanze e fare una spesa smart e consapevole, senza rinunciare alla qualità, è l’opzione più congeniale. Nel banco frigo Lidl, tra i prodotti di alta qualità confezionati, c’è il prosciutto cotto sgrassato Dal Salumiere, al prezzo di 1.69€, lo stesso costo del 2024.

E ancora, prezzo invariato anche per la baguette, ossia 0.49€, e lo stesso per l’insalata ricca Vallericca, 0.95€. A soli 0.99€, si può portare a casa il formaggio spalmabile Milbona. Per preparare dei gustosi rustici, potete fare incetta di pasta sfoglia rettangolare Chef Select, a 0.99€. Gli amanti delle crocchette di patate Harvest Basket potranno trovarle in confezione da 750 g, a 1.95€.

Da non perdere la pizza Margherita rettangolare Chef Select a 3.49€, o il tonno all’olio d’oliva a 1.59€. Per coloro che amano fare colazione con lo yogurt greco Milbona, una vaschetta da 500 g costa solo 2.29€.

Se invece siete più tipi da merendine, i Croissant Nastrecce con crema pasticcera costano solo 2.29€. La birra in lattina costa 0.59€, mentre il maxi rotolo da cucina Floralys costa 2.29€. La carta igienica a due veli Floralys ha un costo di 2.29€, mentre i bastoncini di merluzzo Ocean Sea costano 2.99€.