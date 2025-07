Altroconsumo, nota associazione di consumatori, ha pubblicato una classifica aggiornata dei gelati meno calorici attualmente disponibili sul mercato italiano, fornendo un utile riferimento per chi desidera concedersi un piacere estivo senza compromettere la dieta.

Secondo l’analisi effettuata da Altroconsumo, che ha preso in considerazione oltre 50 prodotti differenti, la scelta di un gelato a basso contenuto calorico è possibile grazie a un’attenta valutazione degli ingredienti e delle porzioni. La classifica si basa principalmente su due parametri: le calorie per 100 grammi di prodotto e la qualità degli ingredienti utilizzati, con particolare attenzione ai grassi saturi e agli zuccheri aggiunti.

La classifica di Altroconsumo: gelati e valori nutrizionali

Tra i gelati con il minor apporto calorico emergono in particolare quelli a base di frutta, come i sorbetti, che in media contengono tra le 100 e le 130 calorie per 100 grammi. Questi prodotti sono indicati anche per chi segue un regime alimentare controllato, poiché, oltre a essere poveri di grassi, offrono un buon apporto di vitamine e antiossidanti naturali.

Invece, i gelati cremosi tradizionali tendono a presentare un valore calorico più elevato, spesso superiore alle 200 calorie per 100 grammi, a causa dell’alto contenuto di zuccheri e grassi saturi. Tuttavia, anche in questa categoria è possibile trovare opzioni meno caloriche, grazie a formulazioni innovative che utilizzano dolcificanti naturali e grassi vegetali di qualità.

Altroconsumo sottolinea come il mercato offra oggi numerosi gelati light o a ridotto contenuto calorico, spesso arricchiti con proteine o fibre per aumentare il senso di sazietà senza aggiungere calorie inutili. Questi prodotti sono particolarmente indicati per chi pratica attività fisica regolare o per chi vuole mantenere il peso forma senza rinunciare ai piaceri del palato.

Tra le novità più apprezzate vi sono i gelati vegani a base di latte di mandorla, cocco o avena, che risultano spesso meno calorici rispetto a quelli preparati con latte vaccino intero. Inoltre, la crescente attenzione al biologico ha favorito la diffusione di gelati realizzati con materie prime di origine controllata e senza additivi chimici, offrendo un’opzione più salutare e sostenibile.

Oltre a preferire prodotti con un basso contenuto calorico, è importante leggere attentamente le etichette nutrizionali, verificando la quantità di zuccheri, grassi saturi e ingredienti artificiali presenti nel gelato. Un altro suggerimento fondamentale riguarda la porzione: consumare una quantità moderata di gelato aiuta a mantenere il controllo delle calorie complessive quotidiane.

Per chi desidera un’alternativa ancora più leggera, preparare in casa un gelato artigianale con frutta fresca e senza zuccheri aggiunti può rappresentare una soluzione ideale, permettendo di personalizzare completamente il prodotto e garantirne la qualità.

Con la stagione estiva che impone spesso la voglia di un dolce fresco, scegliere consapevolmente il gelato meno calorico può essere un vero alleato per il benessere, senza rinunciare al piacere di una pausa rinfrescante.