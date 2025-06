I peperoni sono un alimento molto usato per condire insalate, come contorno o antipasto, per via del loro gusto inconfondibile. Dal punto di vista nutrizionale, essi apportano tutta una serie di benefici, ed è per questa ragione che sono consumati in diversi contesti.

I peperoni contengono vitamina C, anche in maggior misura rispetto alla arance. Sappiamo quanto sia importante questa vitamina per rendere più forte il nostro sistema immunitario, e soprattutto per agevolare l’assorbimento del ferro.

Mangiare questo cibo è perfetto per coloro che seguono un regime alimentare di tipo ipocalorico, anche perché hanno grande potere saziante. Sappiamo bene quanto sia cruciale il senso di sazietà, quando si è a dieta, ai fini di perdere peso.

Più ci si sente sazi, meno si avrà voglia di aprire il frigo in cerca di qualche sgarro. Tornando ai peperoni, c’è una curiosità molto interessante da conoscere in merito al loro colore.

In molti si chiedono perché un peperone abbia tre colore. A tal proposito, c’è un motivo preciso. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Peperoni, perché sono di tre colori? Ecco quali sono le ragioni

Forse non tutti conoscono questa curiosità sui peperoni, che riguarda il perché sia di tre colori.

Ebbene, quando ci sono peperoni di tre colori diversi, ossia verdi, gialli e rossi, non è perché si tratta di altre varietà. In realtà, è un processo di maturazione. Il peperone, quando è acerbo, è di colore verde ed è caratterizzato da elevata concentrazione di clorofilla.

Pian piano, con la maturazione, i pigmenti di clorofilla vanno in decomposizione e il peperone assume un colore giallo/arancio. Ma è davvero curioso ciò che succede quando il peperone si converte in rosso.

Esso sintetizza capsantina e capsorubina, enzimi che se dovessero essere processati in laboratorio richiederebbero condizioni mirate e non sarebbe semplice. La natura, però, è incredibile e provvede da sé a questo processo.

Durante la maturazione, cambiano diverse cose nel peperone. In primis, il gusto, perché questo alimento più matura, più si addolcisce. La vitamina C in esso contenuta, col tempo, cresce, così come aumentano le proprietà antiossidanti.

Più matura, più il peperoni diventa saporito e ricco di zuccheri naturali. I peperoni verdi sono più adatti per preparare dei soffritti, quelli giallo/arancio sono ottimi in padella o alla griglia e i peperoni rossi sono da gustare anche crudi nelle insalate o farciti. Una vera bontà, a ogni livello.