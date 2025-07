Il periodo estivo è perfetto per dare sfogo al proprio amore per il cibo e assaggiare i veri sapori del territorio. Oggigiorno lo chiamiamo street food ma in realtà già nell’antichità, greci e romani avevano venditori ambulanti che vendevano pane, olio e vino.

Forse non tutti lo sanno, ma pare proprio che il prodotto di street food più venduto a livello globale sia il kebab. Ci sono persino dei chioschi che per la qualità dei loro prodotti e il servizio impeccabile, si sono guadagnati la stella Michelin. Lo street food non è semplice “cibo venduto in strada”, come lo si potrebbe tradurre letteralmente, ma è cibo genuino, autentico, in cui sono racchiusi i veri sapori di un territorio, declinati in diversi modi.

Ci sono ricette che sono frutto di tradizioni del luogo e quindi sconosciute ai più, con metodi particolari di cottura e ingredienti del posto.

Ma non è tutto, perché sui social lo street food spopola, e sono numerosi i piatti mostrati, tra panini di ogni genere, frittura, patate e tanto altro, viene solo voglia di essere in un determinato posto e gustarsi tanta bontà.

Da Lidl, è la settimana dello street food a prezzi pazzeschi. Con pochi euro puoi preparare dei cibi buonissimi, proprio sulle orme dello street food più tradizionale.

Lidl, arriva il Gusto Street Food per deliziare i palati degli appassionati

Se ami il cibo autentico e tradizionale, da Lidl ci sono vari prodotti per poterne fare una bella scorpacciata.

A soli 1.69€ puoi trovare i nuggets di merluzzo Strada del Gusto, così come i gamberi croccanti (2.99€), le fish & chips (1.49€) e un buon fritto misto (2.79€). Il marchio Strada del Gusto propone, amcora, alette di pollo (3.49€), porchetta di suino (2.99€), polpettine di filetto di pollo (2.49€), maxi hamburger di suino al bacon (1.99€).

Questi deliziosi prodotti possono essere accompagnati da gustose salse a piacere, e magari essere il piatto forte di un buon aperitivo in compagnia degli amici, sotto l’ala dello Street food. Da non perdere gli Anelli di totano croccanti (2.79€), la focaccia con provola affumicata, scarola, olive, pinoli e uvetta (2.69€), supplì di riso (1.69€).

E ancora, olive ripiene di cheddar (2.19€), mini toast mozzarella e cotto (1.69€), scamorzine panate (1.99€), tramezzino cheddar e jalapenos (2.79€), crocchette di patate alla romana (1.49€).

Una vera e propria sfilata di prodotti super gustosi da provare e cucinare al meglio. Se desideri goderti un po’ di street food comodamente a casa, fai scorta di questi articoli da non perdere.