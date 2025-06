Il cibo è a tutti gli effetti la benzina del nostro corpo, ciò che ci consente di essere attivi, produttivi, e di fare mille attività durante tutta la giornata. Da esso dipendono in gran parte le nostre vibes, il nostro mood, ed è per questo che vanno fatte scelte sane. Tuttavia, anche lo sgarro è contemplato, ogni tanto, per dare quella sostenibilità di cui la dieta ha bisogno per essere portata a termine.

Un regime alimentare eccessivamente restrittivo, infatti, può mettere sotto stress e si corre il rischio di lasciar perdere. Se invece si fa uno sgarro con criterio, può essere un modo per continuare e anzi, incentivare a raggiungere l’obiettivo.

Peraltro, a volte, piccoli sgarri possono anche stimolare il metabolismo, in particolare durante delle diete ipocaloriche che si protraggono per un lungo periodo. D’estate ci si può sbizzarrire con dei piatti che deliziano il palato, ma ogni tanto è bello cambiare sapori e provare qualcosa di diverso.

Da Lidl puoi provare sapori dal mondo a prezzi super convenienti, per variare i tuoi pasti e renderli unici. Ecco le imperdibili offerte del noto discount.

Lidl, con queste offerte pazzesche combini sapori dal mondo e risparmio: occasione da cogliere al volo

D’estate le occasioni per pranzi, colazioni, cene, aperitivi, brunch e quant’altro si moltiplicano. Si tratta di occasioni che stimolano la convivialità, la voglia di stare insieme, chiacchierando del più e del meno, ascoltando musica o guardando un film.

Se si vuole mangiare qualcosa di gustoso, Lidl propone Sapori dal mondo, con prodotti dagli States. Per una serata diverse, si potrebbero preparare Costine di maiale McKennedy in salsa BBQ, in confezione da 600 g. Il prezzo è 5.99 euro.

E perché non condirle con delle deliziose patate a riccioli speziate della stessa marca, a soli 2.39 euro? E magari aggiungere un burrito pulled pork McKennedy, in confezione 2×125 g, al costo si 2.99 euro. Si potrebbe organizzare un buffet con crocchette di patate McKennedy a 2.49 euro, alette di pollo marinate stessa marca a 4.79 euro.

Per chi ama il pulled pork c’è la confezione da 550 g a 4.99 euro. A ciò si può aggiungere, per completare lo sgarro, dei gustosi anelli di cipolla impanati a 1.79 euro. I panini per hot dog, da Lidl, costano solo 0.95 euro, mentre la preparazione alla senape American Style, sempre di McKennedy, costa solo 1.49 euro.

Se durante la serata volete vedere un film, i popcorn caramellati si prestano benissimo, per la modica cifra di 2.49 euro, confezione da 250 g. E se si vuole aggiungere un gustoso dessert, i milkshake McKennedy costano 0.99 centesimi, mentre i mini donuts 2.99 euro.

I cookies con ripieno McKennedy sono venduti a 1.69 euro, mentre i muffin ripieni 2.25 euro. C’è solo l’imbarazzo della scelta, per una serata dal sapore diverso.