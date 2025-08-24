L’essere umano ha in sé un desiderio innato di viaggiare, conoscere nuove culture, nuovi paesaggi e nuovi modi di intendere l’arte culinaria. Quando si soggiorna in vari Paesi del mondo, è bello scoprirne i piatti tipici, gustare sapori fino a quel momento, mai esplorati. Chi è stato a Parigi sa che cosa significa assaggiare una baguette calda, spalmando burro e marmellata a colazione, oppure a pranzo, ricoprendola di deliziosi salumi e formaggi.

E ancora, la tradizione francese ci mostra zuppe d’eccellenza, come quella di cipolle gratinata con formaggio, o la bistecca con patatine croccanti, con salsa béarnause o pepe. Un tripudio di bontà.

Queste sono alcune delle specialità francesi, ma proseguendo nella lettura di questo articolo, vi parleremo di molte altre prelibatezze locali. Quando si torna da un viaggio e si è assaggiato il meglio di un luogo come Parigi, si sogna già il momento in cui vi si tornerà, per assaggiare ancora certe bontà.

Eppure, grazie a Lidl, se vi manca la cucina francese o non vedete l’ora di assaggiarne alcune specialità, ecco la ghiotta occasione che stavate aspettando. Una super offerta di prodotti per organizzare una colazione, un pranzo o una cena alla francese.

Lidl, se vuoi sentirti un po’ come a Parigi i sapori della cucina francese sono in vendita a un prezzo imbattibile

Da Lidl, a prezzi davvero convenienti, potrete assaggiare alcune bontà tipiche della cucina francese, grazie alla linea Duc De Coeur e French style.

Ed è così che a partire dal prossimo 25 agosto 25 agosto 2025, potrete gustare la torta di patate e Camembert a soli 2.29€, o le polpette di carne suina a 2.49€, per non parlare della Quiche o Torta Salata a 2.49€. Da non perdere il paté di maiale a 3.99€, nonché il Camembert a 2.49€, o il Le Bleu, formaggio erbonrinato a 2.79€.

Per un pranzo o una cena tipicamente francesi non possono mancare le Pomme Noisettes, a 2.69€, o i mini tortini di patate a 3.79€, conditi da salse francesi gustose, che da Lidl vengono 2.49€. Altro pezzo forte della cucina francese è il Croque Monsieur, che nel suddetto discount costa solo 1.99€.

E i dessert o i dolci per la colazione? Da Lidl c’è di tutto: crema spalmabile a 1.99€, tartellette ripiene a 1.49€, crepes dolci a 1.99€, o con ripieno al cioccolato a 2.19€. Ma non è tutto, perché vi sono anche croissant con ripieno alla Crème Brulée, a 0.49€ o la Crème Brulèe a 1.79€. Per non parlare delle brioche a 3.39€ o le madeleines a 2.49€. C’è davvero di tutto e dal 25 agosto 2025 in poi, potrete assaggiare queste prelibatezze, a prezzi impensabili, super convenienti.