Chi prepara spesso il sugo di pomodoro sa bene che può capitare di trovarsi con un risultato troppo acido, specialmente quando si usano passate o polpe confezionate. Anche se i pomodori sono naturalmente ricchi di acidità, esistono rimedi semplici ed efficaci per bilanciare il sapore senza comprometterne la qualità. Uno dei metodi più diffusi arriva dalla tradizione popolare, e richiede solo un pizzico di bicarbonato di sodio. Basta aggiungerlo in cottura, poco prima che la salsa raggiunga il bollore, per ottenere una trasformazione sorprendente.

Il bicarbonato funziona davvero? Sì, ed ecco perché

A differenza dello zucchero, che si limita a coprire il sapore acido, il bicarbonato agisce direttamente sull’equilibrio chimico del sugo. La sua natura alcalina neutralizza l’acidità del pomodoro in modo visibile: sulla superficie della salsa, iniziano a formarsi piccole bolle, segno che è in atto una reazione chimica del tutto innocua ma efficace. Basta un pizzico – meno di mezzo cucchiaino – mescolato delicatamente, e poi proseguire la cottura per almeno 20 minuti. Il risultato sarà una salsa più dolce, morbida e gradevole, senza retrogusti strani o eccessi di sapidità.

Questo metodo è particolarmente utile con passate industriali, dove l’acidità tende a essere più marcata rispetto ai pomodori freschi. In quel caso, il bicarbonato permette di correggere il difetto senza stravolgere la ricetta originale. È un trucco antico ma ancora attualissimo, tramandato di generazione in generazione, e funziona anche in preparazioni più complesse come il ragù, le melanzane alla parmigiana o la pasta al forno.

Altri rimedi: latte e zucchero, ma con attenzione

Esistono anche alternative per ridurre l’acidità, utili soprattutto se si vuole ottenere un gusto più delicato. Se si usano pomodori freschi, già meno acidi per natura, può bastare un goccio di latte intero aggiunto a metà cottura. È importante però non esagerare, altrimenti il sapore finale potrebbe virare verso il dolciastro e rovinare l’equilibrio del piatto. Lo stesso vale per lo zucchero: un pizzico è sufficiente per ammorbidire il gusto, ma da solo non risolve il problema alla radice.

Il consiglio, in ogni caso, è quello di unire bicarbonato e zucchero, insieme a un pizzico di sale. Così si ottiene un equilibrio tra neutralizzazione e correzione del sapore, senza rischiare che la salsa perda carattere. Chi preferisce evitare prodotti confezionati può scegliere passate biologiche o pelati in vetro, spesso meno acidi per composizione, ma il bicarbonato resta comunque il miglior alleato per ogni evenienza.

Un trucco semplice, economico e immediato, che rende il sugo più armonico e adatto anche ai palati più sensibili, senza dover cambiare ingredienti o ricetta. Per chi ama la cucina fatta in casa, è un segreto da tenere sempre a portata di mano.