Negli ultimi anni, fare una spesa abbondante è diventato più difficile, a causa del carovita. Molti prodotti, in particolare di generi alimentati, sono aumentati notevolmente, e soprattutto le famiglie, hanno deciso di cercare soluzioni alternative, ossia supermercati e discount con prezzi più bassi.

Tra questi spicca senza dubbio Lidl, una realtà consolidata e nota in tutto il mondo, che si è posizionata come punto di riferimento per tutti coloro che vogliono sì risparmiare, ma portare a casa prodotti di qualità. La politica di questo discount è nota per affiancare qualità e convenienza e venire incontro alle esigenze dei suoi clienti, ponendosi in contrasto con l’inflazione, e supportando il potere d’acquisto.

Da Lidl ci sono marchi di ottimo livello e grazie ai prezzi bassi, è possibile riempire il carrello e fare scorta del meglio. Molto interessante, a tal proposito, sono le nuove super offerte formato XXL, che consentono di uscire dal supermercato con le buste piene e con quantità di prodotto che possono durare a lungo. Tutto questo, senza spendere una fortuna.

Da Lidl super offerte XXL da non perdere: affrettati, prima che scada il tempo

Nella lunga lista di articoli da non perdere, in formato XXL, c’è davvero di tutto e vale la pena annotarsi i prezzi, in modo da regolarsi sui prodotti che più possono soddisfare le proprie necessità.

Partiamo, dunque, dai carciofi a spicchi Baresa, che in formato convenienza costano solo 1.99€. E ancora, per gli amanti dei dessert, i gelati ricoperti Bon Gelati, 8×84 g, costano solo 3.99€. Gli L. Casei Active Drink XXL Milbona vengono 2.99€, mentre i muffin XXL Confiserie Firenze, sono venduti a 2.79€ x540 g. Se amate il burro di arachidi da spalmare, la crema di arachidi 100% XXL cista 2.59€ x500 g.

Il succo d’arancia da spremitura diretta Solevita costa 3.19€, il Kefir XXL Milbona 0.99€, il succo di mela Solevita 2.29€. Tra i prodotti più gustosi ci sono il Pan Bauletto bianco a fette XXL Certossa da 1.09€, la pizza margherita XXL Chef Select a 4.99 x780 g, gli snack di mais Snack Day da 1.49€.

Da non perdere, perfette per un aperitivo, le olive verdi giganti Baresa XXL da 2.29€, la mortadella Bologna IGP XXL Dal Salumiere a 1.79€, i taralli Certossa multipack XXL a 1.49€. Gustosa anche la porchetta arrosto XXL Dal Salumiere a 2.39€. Il prosciutto cotto arrosto Dal Salumiere XXL costa 2,39€, con 24 g in più, mentre la pinsa XXL Chef select costa solo 2.49€. C’è anche della provola affumicata Merivio a 1.45€, e il lattughino Vallericca XXL a 1.49€.

I fiocchi di latte XXL Milbona, perfetti per ottime insalatone estive, costano 1.79€, mentre il formaggio Gouda Milbona costa 3.99€. Questo e altri prodotti da non perdere sono in vendita da Lidl. Un’occasione unica, per fare incetta di tante bontà.