Gli ultimi dati Istat, risalenti al giugno scorso, in merito all’inflazione, hanno posto in evidenza un aumento del +1.7%, dato soprattutto dai rincari sui generi alimentari. Sappiamo bene quanto sia importante alimentarsi bene e farlo con cibi di qualità, presupposto irrinunciabile per stare in salute. D’altra parte, c’è il problema aumenti che non può essere sottovalutato.

Molte famiglie, infatti, soprattutto meno abbienti, sono costrette a calcolare il budget per la spesa con maggiore cura, in quanto inflazione si traduce anche in perdita di potere d’acquisto. Una situazione da non sottovalutare, e il rimedio è ricorrere a supermercati e discount i cui prezzi siano accessibili, ma senza rinunciare alla qualità dei prodotti.

Ed è qui che entra in scena Lidl, un discount che sa porre molto bene sulla bilancia il rapporto qualità prezzo e che consente di riempire il carrello con buoni prodotti. Da Lidl troverai articoli non solo di genere alimentare, ma anche casalinghi, sport, tempo libero e molto altro ancora. Tutto a prezzi realmente convenienti.

Diamo uno sguardo, ora, alle ultime offerte proposte dall’azienda tedesca.

Lidl, sconti pazzeschi su decine di prodotti: cogli al volo l’opportunità

Quando ci rechiamo al supermercato, cerchiamo prodotti che possano fare al caso nostro e che soprattutto abbiano prezzi accessibili, in modo farne buona scorta.

Per il mese di luglio, Lidl ha messo alcuni prodotti in ribasso: per un pranzo rapido e veloce, magari nella pausa di lavoro, un buon tramezzino integrale Chef Select To go costa solo 1.29 euro, invece do 1.49 euro. Per gli amanti di pizza e focaccia, ci sono soluzioni veloci come la focaccia Farcita (cotto e provola affumicata) di Taverna Giuseppe a 2.79 euro, e la Pizza Napoli (mozzarella, olive, capperi e acciughe) a 2.49 euro.

A cena è possibile preparare un contorno da leccarsi i baffi, ossia dei gradevoli Medaglioni al formaggio Chef Select, a 1.69 euro. Nel periodo estivo, le insalatone sono molto frequenti, per cui un buon riso può prestarsi alla preparazione di sushi e altri piatti deliziosi. Da Lidl, il riso per sushi costa solo 1.29 euro (da 1.49 euro).

Alternativa al riso può essere senza dubbio il farro, da integrare con pomodorini, formaggi freschi, e molto altro ancora, per un piatto ricco e nutriente.

E il dessert? Da Lidl i profiterolos Milbona costano solo 1.49 euro, mentre i biscotti ripieni Sondey 1.59 euro (da 1.85€). Le offerte in questione sono valide solo fino al 31 luglio 2025.