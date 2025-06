Fare la spesa, negli ultimi anni, è diventato sempre più difficile. Far quadrare i conti non è facile, ma se si cerca nei supermercati che sanno abbinare qualità e prezzi convenienti, tutto cambia. Da Lidl qualità e convenienza vanno a braccetto, ed è per questo è diventato uno tra i discount più quotati anche nel nostro Paese.

C’è una vasta offerta, che non copre soltanto il settore alimentare, ma anche fai da te e giardinaggio, casalinghi, prodotti per il benessere della persona e molto altro ancora. C’è un po’ di tutto, e questo consente di trovare ottime offerte di cui approfittare.

Tra l’altro, regolarmente, questa catena tedesca di discount effettua delle promozioni davvero interessanti, da non perdere. È così anche per questa settimana, e la convenienza sta nei formati XXL che consentono di acquistare a prezzi contenuti, articoli con più prodotto dentro.

Scopriamo quali sono le offerte più interessanti per ciò che concerne il settore alimentare.

Spesa XXL da Lidl: torni a casa col carrello pieno e questi convenienti prodotti

Se il frigo inizia a svuotarsi e vuoi fare una spesa che convenga, prendendo prodotti formato XXL, dai un’occhiata a queste offerte Lidl.

Se l’intento è quello di organizzare una cena o magari un aperitivo in terrazza, in balcone o in giardino, i nuggets sono perfetti come antipasto. Abbinati a una gustosa salsa come il ketchup o la maionese, o anche entrambe, sarà un tripudio di sapori. Da Lidl, puoi fare incetta di nuggets di pollo e tacchino XXL: 800 g a 3.19 euro.

Al banco carne, in offerta a soli 2.99 euro, ci sono dei deliziosi cordon bleu, in confezione da 735 g. Per chi predilige il pesce, ci sono i filetti di limanda panati, formato XXL: 400 g a 4.99 euro, e filetti di merluzzo Ocean Sea da 1200 g a 7.49 euro. Vi sono 200 g in più rispetto ai consueti 1000 g.

Per gli amanti della pancetta, il formato XXL Salumeo costa 2.19 euro, con 40 g in più. Le Vongole del Pacifico, per uno spaghetto con le vongole ad hoc, costano 2.69 e nella confezione vi sono 100 g in più.

Da non perdere, sempre in formato XXL, il Formaggio grattugiato Italiano Antichi Maestri, a 2.79 euro. La panna da cucina XXL costa solo 1.78 euro, mentre l’olio per friggere XXL ha un costo di 8.49 euro, per 5 litri.

Se adori le patate e gli gnocchetti, le chicche di patate classiche o in formato tricolore Nonna Mia, da Lidl costano solo 1.59 euro, e nella confezione vi sono 100 g in più.