L’anguria è sicuramente tra i frutti estivi più amati sia dagli adulti che dai bambini. Fresca, leggera, dolce e ricca di acqua, contrariamente alle varie credenze, è perfetta anche per chi segue una dieta bilanciata. Al termine di un pranzo o una cena estiva, l’anguria è la regina della tavola e in pochi riescono a resisterle.

Tuttavia, esistono persone che, pur amandola molto, preferiscono rinunciare ad acquistarla e, di conseguenza a mangiarla, perché è sicuramente uno dei frutti più difficili da tagliare. Spesso di grosse dimensioni, tagliare un’anguria non solo richiede tempo e forza, ma anche pazienza per evitare che il succo che solitamente perde, si diffonda sporcando ovunque.

Eppure esiste un trucco che, non solo vi permette di tagliare in modo perfetto l’anguria, ma vi fa risparmiare tempo e fatica perché occorrono solo venti secondi del vostro tempo.

Come tagliare un’anguria in 20 secondi con uno strumento a cui non pensereste mai

Niente coltelli, grandi o piccoli che siano: per tagliare un’anguria l’unica cosa che vi occorre è il filo interdentale. Quello che normalmente usate per l’igiene orale si presta perfettamente anche al taglio dell’anguria che potrà così essere servita in fette assolutamente perfette.

Dopo aver preso la vostra metà di anguria, prendete un pezzo di filo interdentale, abbastanza lungo e soprattutto che non sia aromatizzato e fatelo passare visino alla buccia. Muovete il filo in questo modo anche per tagliare le fette di anguria e il gioco sarà fatto. Utilizzando il filo interdentale invece di un coltello eviterete il rischio di tagliarvi e, soprattutto, avrete delle fette di dimensioni e forma assolutamente perfette.

Con il trucco del filo interdentale, tagliare l’anguria si trasforma in un gioco e in pochissimi secondi riuscirete a servire la vostra anguria ai vostri ospiti. Questo trucco può essere utilizzato anche se dovete utilizzare l’anguria per la preparazione di gelati, di granite, limonate freschissime o di frullati super freschi.

Da oggi, dunque, non ci sono più scuse per non comprare l’anguria e per non renderla la merenda perfetta anche per i vostri bambini. In presenza di frutta così buona, infatti, è sempre consigliabile sceglierla come spuntino mattutino o come merenda evitando tutte le merendine confezionate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cookist (@cookist)

Un trucco che, pubblicato dalla pagina Instagram Cookist, non solo è diventato virale, ma sta conquistando davvero tutti per la sua semplicità.