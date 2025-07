Cucinare è un’esperienza meravigliosa e divertente, ma che per essere eccellente richiede molto impegno e dedizione. Per essere degli chef provetti bisogna cimentarsi e sperimentare, senza avere il timore di sbagliare. Non importa se all’inizio qualche pietanza non verrà proprio come si sarebbe desiderato, perché quello che conta è mettere buona volontà.

Provando e riprovando, si riuscirà a preparare pietanze squisite, per la gioia dei propri cari e anche degli amici. Se desiderate mettervi alla prova, ci vogliono i giusti strumenti, che vi aiutano a performare al meglio.

Da Lidl, in offerta, c’è un prodotto davvero pazzesco che potrà essere utile per cimentarsi con uno dei piatti più complessi da preparare, buonissimo, ma che richiede una certa attenzione.

Lidl, questo strumento è super richiesto a un prezzo da non perdere: carpe diem, senza ripensamenti

Se desiderate mettervi alla prova con dei cibi relativamente semplici da cucinare e quindi mettervi in gioco, preparare la pizza può essere una buona idea.

La pizza, come sappiamo, è nata nel 1889 come omaggio alla regina Margherita di Savoia e i suoi colori rappresentano la bandiera della nostra Italia (pomodoro, mozzarella e basilico).

Questo cibo è una vera e propria esplosione di sensi, tant’è che l’olfatto è inebriato dal suo profumo, il gusto è travolto dalla sua bontà e dalla sua consistenza e l’udito? Beh, quando diciamo: «Stasera faccio la pizza…», ci si potrebbe ritrovare più di un ospite a cena, un po’ come una reazione a catena.

Tutti la vogliono, tutti la amano. La pizza è la regina dei party e dei momenti più belli, chiacchierando del più e del meno in compagnia. E dunque, per mettersi alla prova come chef provetti, si potrebbe iniziare dal preparare mini pizze con questo forno elettrico per pizza Silvercrest, in vendita da Lidl a soli 39.99 euro.

Dunque, non resta che preparare tutti gli ingredienti: farina 00, olio, sale, mozzarella, passata di pomodoro, basilico. Una volta preparato l’impasto, tutto ciò che si dovrà fare è condire le pizzette con i gusti preferiti.

Si può personalizzare ogni pizzetta (e in questo forno elettrico si possono cuocere, al contempo, ben 6 mini pizze), con salsicce, cotto, peperoni e tutti gli ingredienti che possono renderla decisamente più buona e sfiziosa. Nella confezione, con il forno, sono inclusi sei solleva pizza e coppa pasta.

I primi sono perfetti per mettere l’impasto della pizza nel forno e anche a tirare le pizzette fuori dal forno. Peraltro, sono utili per non far rompere la pizza mentre la si trasferisce da una parte all’altra (ad esempio dal forno al piatto). Il coppa pasta serve invece a dare forma all’impasto. Una soluzione super interessante, per cimentarsi in un pasto da veri chef.