Specialmente negli ultimi anni, ha preso sempre più piede la mania delle ricette e della cucina in televisione. Le persone si sono appassionate sempre di più ai piatti da realizzare nel tempo libero. Non solo per mangiare e fare utilizzo di qualcosa di cui effettivamente abbiamo bisogno – come il cibo, appunto – ma proprio per hobby e passione.

Molte persone hanno iniziato a cimentarsi nella realizzazione di nuovi piatti, o ricette passate riscoperte ultimamente.

Proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi all’interno di questo articolo di quello che è effettivamente un gustosissimo primo piatto con verdure che ha tutto per piacere anche ai bambini: l’idea di È sempre mezzogiorno, programma che va in onda sulla Rai, è davvero geniale.

Primo piatto con verdure amato anche dai bambini: che idea

Grande protagonista di una delle nuove puntate di È di nuovo mezzogiorno, sulla Rai, il cuoco Davide Nanni. Quest’ultimo si è reso protagonista della realizzazione di un primo piatto a tutti gli effetti originale. Facciamo riferimento alla pasta alla piastra con verdure. Gli ingredienti di questo primo che promette di essere gustosissimo sono i seguenti:

1 panetto di pasta all’uovo;

1 zucchina;

2 carote;

mezzo peperone;

1 porro;

1 bicchierino di salsa di soia;

mezzo bicchierino salsa worchestrshire;

zenzero;

paprika.

Per iniziare, è sufficiente anche una semplice padella sulla quale scaldare un po’ d’olio. Dopodiché, possiamo iniziare a mettere a cuocere zucchine, peperone, porro e carote. Tutto questo, si può fare a fiamma alta. Dopo pochi minuti, possono entrare in azione le salse di soia e worchestershire, mentre proseguiamo con la cottura e aggiungiamo il condimento paprika.

In seguito arriva il momento del mattarello, con cui possiamo stendere la pasta all’uovo e creare un disco non troppo sottile. In seguito cuociamo il tutto in acqua bollente fino a quando non riteniamo che sia effettivamente sufficiente. Dopo aver scolato la pasta, la arrotoliamo e ritagliamo quelle che sono destinate a diventare delle buonissime tagliatelle.

Dopodiché, uniamo la pasta alle verdure e aggiungiamo il tutto in padella, sempre per qualche minuto, fino a quando non vediamo che arrostisce fino alla nascita di una crosta. Fatto questo, il piatto mostrato da Davide Nanni è pronto per esser messo in tavola. Si tratta di una deliziosa opportunità di mangiare una pasta buona, gustosa e salutare, adatta tanto agli adulti quanto ai bambini. Non serve sempre esagerare con gli ingredienti: per godersi un ottimo pranzo, basta una pasta cotta bene e delle verdure fresche e saporite.