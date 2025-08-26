Il Messico esercita da sempre un fascino magnetico. È una terra di colori accesi, tradizioni millenarie e sapori che raccontano storie antiche. Non è un caso che la sua cucina, abbia conquistato palati in ogni angolo del mondo, Italia compresa.

Dai vicoli di Città del Messico, dove il profumo delle tortillas appena cotte si mescola al ritmo delle strade, alle coste dello Yucatán, dove il pesce si incontra con spezie e agrumi, ogni piatto è una celebrazione della vita quotidiana.

Negli ultimi anni anche nel nostro Paese la passione per la cucina messicana è cresciuta a dismisura. A Milano, Torino o Roma capita sempre più spesso di imbattersi in piccoli locali dove tacos, burritos e quesadillas arrivano in tavola accompagnati da un’atmosfera che evoca le feste popolari messicane.

È l’esperienza di mordere una tortilla fragrante e ritrovarsi, in un attimo, proiettati oltre oceano. Perfino in città di provincia, un piatto di chili con carne condiviso tra amici può trasformarsi in una parentesi di viaggio senza valigia.

Eppure, la voglia di Messico non passa solo attraverso i ristoranti. Sempre più persone cercano di ricreare a casa quell’intreccio di sapori, trasformando una cena tra familiari in un vero e proprio viaggio gastronomico. Ora, grazie a Lidl, è possibile gustare il Messico in tutte le sue sfumature, grazie a un’offerta imperdibile che vede come protagonisti alcuni prodotti tipici del Paese.

Il Messico in un piatto: ecco l’offerta Lidl che racchiude tutti i colori e sapori messicani

L’atmosfera vibrante del Messico arriva sugli scaffali Lidl con una selezione di prodotti che trasformano la cucina di casa in un’autentica “fiesta”. Una linea completa che va dai grandi classici, come il Chili con carne e il Chili con pollo, proposti a 2,49 € per confezione da 800 grammi, fino alle immancabili tortillas in diverse varianti.

Dalle tradizionali “wrap”, a 1,49 €, alle versioni più elaborate in stile messicano, a 3,49 €, passando per le pratiche mini tortillas a soli 0,99 €.

Per chi sogna una cena a tema, i kit pronti all’uso sono la soluzione ideale. Il Taco Dinner Kit e il Fajita Dinner Kit, entrambi a 2,99 €, permettono di servire in pochi minuti piatti iconici. Il Burrito Wrap Kit offre otto tortillas con mix e salsa a 2,99 €. Non mancano neppure i gusci croccanti dei Taco Shells a 1,99 €, perfetti per chi preferisce personalizzare il ripieno.

Gli amanti degli snack possono puntare sulla Box con snack in stile messicano, a soli 3,99 €, che unisce jalapeños ripieni e bocconcini speziati. Anche i Chicken Strips con salsa piccante inclusa, sono un’ottima soluzione al costo di soli 4,79 €. Per accompagnare, invece, ecco una vasta scelta di salse e creme: dal Trio Nacho Dip, a 2,49 €, con guacamole, salsa al formaggio e salsa rossa, alle varianti di salsa dip a 1,49 €, fino al cremoso guacamole da 1,99 €.

Completano il viaggio i chili beans, a 0,99 €, i fagioli neri in salamoia, a 0,79 €, le spezie in stile messicano, a 1,29 € e lo sciroppo d’agave biologico a 1,99 €, ideale anche per i dolci. Una gamma che, con pochi euro, porta in tavola i sapori intensi del Messico, perfetta per una cena informale con amici o per chi ama sperimentare in cucina.