Hai presente quel momento in cui ti viene voglia di preparare un dolce, senti già il profumo immaginario della torta… e poi apri il frigo e scopri che il burro non c’è? Tranquillo, ci siamo passati tutti. E ti dirò di più spesso è proprio da queste “emergenze da cucina” che nascono le soluzioni più furbe. Con il tempo ho imparato che esiste sempre un’alternativa, basta scegliere quella giusta in base al dolce che vuoi ottenere.

La prima cosa da capire è che ogni sostituto del burro ha un comportamento diverso: non puoi aspettarti la stessa friabilità nei biscotti o la stessa scioglievolezza in una frolla, ma puoi ottenere risultati sorprendenti se conosci le dosi e sfrutti al meglio le caratteristiche degli ingredienti.

Burro, se non c’è l’hai in casa ecco come puoi sostituirlo

Quando voglio una torta soffice o una ciambella che resta umida, l’olio è la prima scelta. Ti basta sostituire 100 g di burro in 80 ml di olio di semi o evo, perfetto per torte semplici e dolci da colazione. Se cerco leggerezza senza rinunciare alla morbidezza, vado sul sicuro scegliendo lo yogurt. Sempre equivalenza di 100 gr di burro con 120 gr di yogurt oppure 90 gr di ricotta. Regalano una consistenza soffice e umida, ideale per plumcake e ciambelle.

Puoi anche provare con le puree di frutta, per un impasto morbido e fruttato. Sostituisci 100 gr di burro con 65 gr di pure di banana, avocado o mela. Aggiunge umidità naturale e rende il dolce più aromatico. A volte uso creme come quella di mandorle o nocciole per dare una struttura più ricca. Sono ottime per biscotti o basi più piene di sapore, in questo caso ricorda solo di ridurre lo zucchero se la crema è già dolce.

Ma come ricordare tutto ? Allora, se vuoi leggerezza utilizza yogurt o ricotta, se vuoi un impasto umido e ben sviluppato l’olio, profumato e morbido la purea, se vuoi biscotti ricchi e golosi usa le creme di frutta secca. Attenzione però alle preparazioni dove il burro è importantissimo come frolle, crostate, cheesecake. Si possono utilizzare le alternative, sì, ma sapendo che la consistenza cambierà: una frolla troppo povera di grassi si sbriciola facilmente e una cheesecake senza base burrosa può non compattarsi bene.

Abbassa leggermente la temperatura del forno se usi yogurt o purea, gli impasti più umidi cuociono meglio a temperatura più dolce. Aggiungi un cucchiaio d’olio o un tuorlo se l’impasto ti sembra troppo asciutto. Profuma l’impasto con vaniglia, agrumi o spezie per bilanciare eventuali note di frutta.