Si sa che le zanzare sono molto fastidiose e, soprattutto nel periodo estivo, diventano ingestibili. Esse sono molto attratte dal nostro respiro, dai colori che indossiamo, soprattutto se scuri, e persino dal nostro sanguigno. Dicono che chi abbia il gruppo 0 tenda ad averle molto più attorno, rispetto ad altri con gruppi sanguigni di altro tipo.

Di solito, per mandare via questi insetti, si ricorre a diverse soluzioni. Ad esempio, rimedi della nonna che tornano sempre molto utili. Difendersi da questi parassiti è importante, soprattutto perché tramite la loro puntura possono veicolare delle malattie, che in persone fragili, possono rivelarsi anche fatali.

Negli ultimi tempi, peraltro, si è parlato del virus West Nile, diffusosi per delle punture di questi insetti. È bene prendere le giuste precauzioni e utilizzare repellenti naturali, se necessario anche prodotti chimici, in modo da debellare le incursioni dei suddetti parassiti.

Forse non lo sai, ma per tutelarsi dalle zanzare, anche il cibo viene in nostro soccorso. Mangiando determinati alimenti, infatti, è possibile mandar via questi insetti, e la cosa è molto più semplice di quanto si possa pensare. Ecco perché.

Zanzare, se mangi questi cibi riesci ad allontanarle con facilità: gli alimenti da annotare

Sappiamo che nel periodo estivo le zanzare possono arrivare davvero a tormentarci, e per questo è bene evitare le loro punture con metodi che possano rivelarsi efficienti.

Gli alimenti di cui ci nutriamo riescono a influenzare il nostro odore e questa può essere un’ottima arma anti zanzare. Certi cibi, infatti, hanno un odore che tali insetti non riescono proprio a tollerare, e così, vanno via. Ma quali sono gli alimenti in questione?

Ebbene, si tratta, in primis, dell’aglio. L’odore che ha e che esce dalla pelle, è per esse davvero intollerabile, per cui non resta che allontanarsi. E ancora, le zanzare non sopportano neppure pepe nero e pompelmo, così come non accettano neppure l’odore di erbe aromatiche.

Tra quelle più usate per difendersi dalle punture, ci sono basilico e menta. Se li mangiamo, le zanzare lo avvertiranno, e non vorranno starci vicino. È interessante osservare come le zanzare non riescano a sopportare neanche vitamine del gruppo B. Lo stesso vale per cibi che contengono poco potassio, tra cui mirtilli, cetrioli, ecc.

Al contrario, birra e alcolici fanno sudare e le zanzare adorano proprio questo genere di condizione, cosa che le spinge a pungere.