Il weekend sta per arrivare e anche il momento di fare la spesa. Sono tante le famiglie che aspettano il fine settimana per correre nei supermercati a riempire il carrello. Questo perché, di solito, ci sono tante offerte e promozioni di cui approfittare. Più cose si potranno mettere nel carrello e più la scorta durerà. Il vantaggio maggiore, poi, sarà il risparmio.

Uno dei discount più quotati in Italia è senza dubbio Lidl, che propone spesso delle interessanti offerte, su articoli che non solo sono scontati, ma di qualità. E a quest’ultima, si sa, nessuno vuole rinunciare, per nessun motivo.

Che cosa propone, dunque, Lidl, nel weekend? Il fine settimana, in realtà, non è solo un’occasione per svagarsi, ma è anche il momento in cui la gran parte stacca da lavoro e organizza cene il sabato sera o pranzi della domenica. E anche queste sono ragioni per acquistare più alimenti, in vista, magari, di una bella tavolata piena di gente. Ecco, dunque, le offerte per un weekend gustoso.

Weekend all’insegna del gusto con queste offerte Lidl: se hai ospiti, resteranno deliziati

Quando si organizzano un pranzo o una cena nel weekend, avere un menù è un must, ed è per questo che si cerca di preparare pietanze che incontrino il gusto dei più.

Le patate sono un piatto sempre apprezzato, che siano fritte o al forno, condite con maionese o ketchup, e fanno sempre bella figura. Le si potrebbe affiancare, peraltro, con un piatto di carne o pesce, oppure anche prima di una buona pizza.

Da Lidl, le patate del Fucino IGP, questo weekend, costano il 34% in meno. Ciò significa che invece di 3.49€, costeranno 2.29€. Se ne potrebbe fare scorta, dunque, data l’ottima occasione.

E a proposito di cosa affiancare alle patate, anche le cosce di pollo, da Lidl, sono in sconto al -31%. Il prezzo è di 3.19€ invece di 4.69€. Perché, dunque, non gustare delle buone patate con succulente cosce di pollo? A molti questa idea potrebbe davvero far gola.

E ancora, in offerta al -40%, il petto di tacchino al forno Dal Salumiere, da prendere nel banco frigo. Magari si potrebbero preparare delle tartine con maionese e petto di tacchino, oppure, in occasione di una gita fuori porta, si potrebbero preparare dei ghiotti panini. Il prezzo è 1.49€.

Da non perdere anche l’acqua minerale Levissima: la confezione da 6 x 1.5 litri costa 1.99€ invece di 2.94€. E non è tutto, perché se si vuole cuocere al meglio della buona carne, ci vuole una buona bistecchiera e da Lidl, il prezzo della Berlinger Haus 28 cm è di soli 17.99€. Un’ottima occasione, dunque, da prendere al volo.