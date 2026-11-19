Comté francese campione mondiale, ma l’Italia non molla: quattro formaggi nella Top 14 dei World Cheese Awards 2026

Immagina di mettere in fila 5.330 formaggi provenienti da 45 paesi, di radunare 270 esperti in una delle città più affascinanti della Spagna e di chiedere loro di trovare il migliore del mondo. È esattamente quello che è successo il 12 novembre 2026 a Córdoba, dove il World Cheese Awards 2026 ha incoronato il suo campione assoluto — con un finale così emozionante da richiedere persino un protocollo di spareggio. E se la Francia ha alzato il trofeo più ambito, l’Italia non è rimasta a guardare: quattro formaggi tricolore hanno conquistato un posto nella top 14 mondiale, dimostrando che la tradizione casearia italiana continua a essere una forza inarrestabile sulla scena internazionale.

Córdoba, palcoscenico del più grande concorso caseario del mondo

Il Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC) si è trasformato per un giorno nel cuore pulsante del formaggio mondiale. La Guild of Fine Food, organizzatrice storica dell’evento, ha portato in Spagna la 38ª edizione dei World Cheese Awards, confermando ancora una volta la capacità di questo concorso di crescere in dimensioni e prestigio. Pensaci: quasi cinquemila e quattrocento formaggi valutati in una sola giornata da una giuria di 270 esperti — affinatori, chef, giornalisti gastronomici, buyer della grande distribuzione e sommelier — è uno spettacolo che non ha paragoni nel panorama alimentare internazionale.

La fase di giudizio si è svolta il 12 novembre, ma il momento più atteso — l’annuncio dei trophy winners — è arrivato il 16 novembre 2026, quattro giorni dopo, lasciando il mondo del formaggio con il fiato sospeso. Un format che costruisce tensione e dà il giusto peso a ogni decisione.

Lo spareggio che ha fatto la storia: come il Comté ha vinto il World Cheese Awards 2026

Se ami il formaggio, sai già che il Comté è uno di quei prodotti capaci di raccontare un territorio intero in una singola fetta. Ma quello che è successo a Córdoba va oltre la semplice eccellenza: il Comté PDO Fort des Rousses 24 Mesi di Fromageries Arnaud, venduto sotto l’etichetta Juraflore, ha totalizzato 81 punti — lo stesso punteggio dell’Ossau-Iraty francese di Agour e del Le Gruyère AOP réserve del caseificio di villaggio di Rossens (Svizzera, Gourmino). Un tris di campioni, un punteggio identico: situazione di stallo assoluto.

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Per uscire dall’impasse, la giuria ha applicato un protocollo di spareggio basato sulla sottrazione del punteggio più basso e di quello più alto assegnati a ciascun formaggio, ottenendo così un valore depurato dalle valutazioni estreme. È stato questo meccanismo a consegnare la vittoria al Comté, con il giudice Rafa Dominguez Gonzalez che nella sessione finale ha sottolineato con convinzione la complessità straordinaria di questo formaggio stagionato 24 mesi tra le montagne del Giura. Un finale degno di un thriller, risolto con la precisione di un arbitro olimpico.

Il Comté Fort des Rousses è un formaggio a pasta dura, prodotto con latte crudo di vacche Montbéliarde, affinato nelle cantine sotterranee del forte militare di Rousses a oltre mille metri di quota. Ventiquattro mesi di stagionatura regalano una pasta color avorio con cristalli di tirosina ben visibili, un profumo che mescola nocciola tostata, fieno alpino e una leggera nota di burro fuso. In bocca è lungo, complesso, con un finale leggermente piccante che si prolunga per decine di secondi. Capisci subito perché 270 esperti ci hanno visto il migliore del mondo.

Quattro formaggi italiani nella élite mondiale

La notizia che scalda il cuore di ogni appassionato di gastronomia italiana è questa: quattro formaggi tricolore hanno raggiunto la top 14 del World Cheese Awards 2026, confermando che l’Italia non è solo terra di pasta e pizza, ma uno dei grandi protagonisti assoluti della cultura casearia mondiale. Tra questi, il più dettagliato nei dati ufficiali è l’Erborinato di Capra della Latteria Sociale Di Cameri, che ha ottenuto 79 punti classificandosi al quarto posto nella top 14.

L’erborinato di capra è già di per sé un formaggio affascinante: la muffa Penicillium roqueforti crea quelle venature blu-verdi che spezzano la pasta bianca con una eleganza quasi pittorica. Ma quando la base è latte di capra — con la sua acidità fresca, la sua mineralità sottile e la sua persistenza erbacea — il risultato è qualcosa di completamente diverso dagli erborinati vaccini più noti. È un formaggio che divide e conquista, che richiede coraggio al produttore e curiosità al consumatore. Che la Latteria Sociale Di Cameri di Novara l’abbia portato fino al quarto posto mondiale è un risultato straordinario, e una storia bellissima per tutta la filiera lattiero-casearia italiana.

Gli altri tre formaggi italiani nella top 14 testimoniano la varietà e la profondità della tradizione nazionale: dall’arco alpino alle pianure padane, passando per le regioni del centro e del sud, l’Italia sa esprimere eccellenza casearia in stili, consistenze e sapori completamente diversi tra loro. È questa biodiversità produttiva la vera ricchezza del sistema italiano, e i World Cheese Awards la riconoscono con coerenza anno dopo anno.

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Perché i World Cheese Awards contano davvero

Potresti chiederti: in un mondo pieno di classifiche e premi, perché questo concorso merita attenzione? La risposta sta nei numeri e nel metodo. Con 5.330 campioni da 45 nazioni e una giuria di 270 professionisti con background diversissimi, i World Cheese Awards offrono una fotografia autentica e plurale dell’eccellenza casearia globale. Non è un premio assegnato da una sola scuola di pensiero o da un’unica tradizione gastronomica: è il risultato di un confronto reale, cieco, rigoroso.

Per un produttore, entrare nella top 14 significa visibilità internazionale immediata, accesso a mercati esteri e — cosa forse ancora più importante — la conferma che il proprio lavoro quotidiano, fatto di latte, caglio, sale e tempo, ha raggiunto un livello che il mondo riconosce. Per il consumatore curioso, invece, la lista dei finalisti è una mappa del tesoro: ogni formaggio premiato è un invito a esplorare un territorio, una tecnica, una storia.

Puoi consultare la lista completa dei vincitori direttamente sul sito ufficiale della Guild of Fine Food, dove trovi anche le schede dettagliate di tutti i formaggi premiati.

Cosa portare a casa da questo risultato

Se sei un appassionato di formaggi, questo è il momento perfetto per fare un piccolo esperimento: costruisci una tavolozza ispirata ai protagonisti del World Cheese Awards 2026. Metti insieme un Comté stagionato almeno 18-24 mesi — che trovi in molte buone fromagerie italiane — un erborinato di capra di qualità, e lascia che i due si raccontino in sequenza sul tuo palato. La complessità burrosa e nocciolata del primo contro la freschezza acida e la nota piccante del secondo: è un contrasto che insegna molto su come la stagionatura e la materia prima trasformino il latte in qualcosa di straordinario.

Il segreto sta nel servire entrambi a temperatura ambiente — almeno un’ora fuori dal frigorifero — e nell’abbinarli a un miele di castagno o di corbezzolo, capace di bilanciare le punte più intense senza coprirle. Vale la pena provare: non ogni giorno il tuo tagliere può raccontare la storia del migliore formaggio del mondo e di quattro eccellenze italiane che lo hanno sfidato fino alla fine.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.