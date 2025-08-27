Partecipare a 4 Ristoranti è per molti ristoratori un’occasione di visibilità nazionale. Il programma condotto da Alessandro Borghese mostra ogni aspetto dei locali in gara: dall’ambiente al servizio, dal menù all’esperienza generale. E non è solo intrattenimento: la trasmissione diventa un banco di prova vero e proprio, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra una vittoria e un giudizio negativo. I concorrenti lo sanno bene, così come sanno che ogni parola o gesto viene valutato, dentro e fuori la cucina.

Nel format ogni partecipante riceve valutazioni incrociate, sia dagli altri ristoratori sia dallo chef stesso. È proprio in uno di questi momenti di valutazione che si è verificato un episodio fuori dall’ordinario, destinato a restare nella memoria degli spettatori. In una puntata andata in onda mesi fa, uno dei locali in gara ha lasciato il segno – ma non per la cucina.

Il gesto inaspettato che ha spiazzato Borghese al tavolo

La scena si è svolta quando tutti i partecipanti e Alessandro Borghese erano già seduti al tavolo, pronti a vivere l’esperienza nel ristorante in questione. Fino a quel momento tutto sembrava procedere normalmente. Ma durante il servizio, una cameriera si è avvicinata al tavolo con un atteggiamento ironico e informale. Senza presentarsi, ha diretto la sua attenzione proprio al conduttore, rivolgendosi a lui con tono scherzoso.

“Ale vuoi vederlo, mi dispiace ma non è per te. Ci sei rimasto male?”, ha detto, mentre lo chef osservava con un certo stupore. Poi, con un gesto del tutto inaspettato, gli ha dato un bacio. Il pubblico in sala, così come i partecipanti, è rimasto disorientato. Anche Borghese ha avuto un momento di perplessità visibile, seguito da una battuta carica di imbarazzo: “Tutta questa confidenza in sala, un bacetto… lo fanno con tutti? Bah.”

I presenti hanno commentato la scena con tono critico. “È un po’ inconcepibile in un ristorante”, ha detto uno dei ristoratori in gara. Un altro ha aggiunto: “Non si fa. Oltretutto questa signorina non è stata nemmeno introdotta al tavolo. Non avevamo capito chi fosse, che ruolo avesse”. La mancanza di presentazione e il gesto troppo diretto hanno sollevato dubbi sull’opportunità del comportamento, proprio in un contesto dove ogni dettaglio viene analizzato sotto la lente della valutazione televisiva.

La reazione del proprietario e il dietro le quinte del gesto

Poco dopo l’episodio, la cameriera ha raccontato la scena al proprietario del locale, visibilmente divertita: “Luca, ho baciato Borghese. Non ce la facevo più, gli ho dato un bacino perché mi guardava i piatti”, ha confessato. Il titolare del ristorante ha minimizzato la situazione, rispondendo in modo accomodante: “Ci sta, ci sta. Brava.” Una risposta che ha fatto discutere, considerando la reazione fredda e spiazzata del conduttore, ma anche quella degli altri concorrenti.

L’episodio ha evidenziato un aspetto importante del programma: l’equilibrio tra spontaneità e professionalità è sottile, e una semplice interazione può cambiare radicalmente la percezione di un’intera esperienza. Quel bacio improvviso non è passato inosservato né inosservabile, ed è stato al centro del confronto finale tra i partecipanti.

Borghese, da parte sua, ha mantenuto un tono ironico ma ha lasciato trapelare un certo disagio. In una trasmissione dove l’etichetta e il comportamento del personale sono criteri fondamentali di giudizio, il gesto della cameriera è apparso fuori luogo, anche se forse nato da un intento leggero o goliardico.

Il programma ha continuato senza interruzioni, ma l’accaduto è rimasto nella memoria dei telespettatori come uno dei momenti più singolari e inaspettati di tutta la stagione.