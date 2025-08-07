Il gruppo Carrefour ha disposto il richiamo del ventilatore Klindo KCSF17-23, venduto nei propri punti vendita italiani. Il provvedimento è stato reso necessario dopo l’individuazione di un difetto strutturale che, con l’uso prolungato in modalità oscillante, può provocare l’usura della guaina che protegge il filo centrale dell’alimentazione. Un danneggiamento di questo tipo comporta un potenziale rischio elettrico, motivo per cui l’azienda ha avviato la procedura di ritiro e rimborso per i clienti coinvolti.

Quali prodotti sono interessati e come riconoscerli

Il ventilatore coinvolto nel richiamo è identificabile con il codice a barre 3616479607663. Carrefour specifica che non tutti i dispositivi della linea Klindo sono a rischio, ma solo quelli con numero di serie compreso tra 2210 e 2304. I numeri di serie che iniziano con 2310 in poi non rientrano nel ritiro, e possono quindi essere utilizzati senza restrizioni.

Il problema tecnico segnalato riguarda una progressiva usura interna che si verifica quando l’apparecchio viene impiegato in modalità rotante. L’azione meccanica ripetuta nel tempo andrebbe a sollecitare eccessivamente il passaggio del cavo, esponendolo a danneggiamenti. In questo stato, il rischio di corto circuito o scosse accidentali non può essere escluso, anche se finora non risultano incidenti segnalati. La comunicazione è stata diffusa anche tramite i canali ufficiali dell’insegna, inclusi gli avvisi nei punti vendita fisici e il sito web aziendale.

Come ottenere il rimborso e contatti per assistenza

Carrefour invita chiunque sia in possesso del ventilatore Klindo KCSF17-23 a non utilizzarlo ulteriormente e a riportarlo nel punto vendita dove è stato acquistato. Il rimborso sarà immediato e integrale, anche in assenza dello scontrino, secondo quanto indicato nel comunicato pubblicato nella sezione sicurezza prodotti dell’azienda. Per eventuali richieste o chiarimenti, è attivo il numero verde 800-650650, messo a disposizione per fornire assistenza diretta ai clienti.

La misura precauzionale segue i protocolli previsti dalla normativa sulla sicurezza dei beni di consumo, e si inserisce in un contesto di crescente attenzione ai controlli post-vendita. Carrefour ha già avviato le operazioni di tracciamento interno delle forniture, per limitare la circolazione dei modelli difettosi e tutelare i consumatori. Chi ha acquistato l’articolo può verificarne la conformità confrontando il numero di serie con quanto riportato nell’avviso. Per chi avesse smaltito l’imballaggio, il codice è solitamente riportato sul fondo o alla base del ventilatore, inciso accanto all’etichetta con i dati tecnici.

Il richiamo riguarda un singolo lotto di produzione, ma la campagna di ritiro ha carattere nazionale e coinvolge tutti i punti vendita aderenti alla catena.