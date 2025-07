Aprire le lattine può diventare complicato quando la manualità o la forza nelle mani non aiutano. Nei supermercati Lidl, da questa settimana, è disponibile un dispositivo pensato per risolvere questo problema in modo semplice e accessibile: l’apriscatole elettrico SilverCrest, un accessorio compatto, automatico e facile da usare, venduto al prezzo promozionale di 9,99 euro. Arriva già pronto all’uso, con le batterie incluse, ed è coperto da una garanzia di 3 anni. Un piccolo oggetto che può cambiare le abitudini in cucina, riducendo i rischi e rendendo più rapida un’azione quotidiana.

Come funziona il dispositivo automatico venduto nei punti Lidl

Il funzionamento è completamente automatico. Basta appoggiare l’apriscatole sul bordo della lattina, premere il pulsante posto in alto e attendere qualche secondo. Il dispositivo si muove da solo, taglia il coperchio in modo uniforme e si ferma quando ha completato il giro. Niente sforzi, nessuna pressione da esercitare. Una volta tagliato il bordo, un magnete integrato solleva automaticamente il coperchio, evitando il contatto diretto con i bordi taglienti. È un accorgimento utile per la sicurezza e l’igiene, soprattutto se si maneggiano lattine contenenti ingredienti per ricette veloci.

Il design è essenziale ma studiato per l’uso quotidiano: l’impugnatura è ergonomica, il corpo è leggero, le dimensioni ridotte permettono di conservarlo anche in un cassetto piccolo. Non ci sono manopole, leve o parti da girare. Questo lo rende adatto a persone anziane, utenti mancini, ma anche a chi soffre di artrite o altre difficoltà articolari. Non è richiesto alcun tipo di forza o abilità specifica. Il taglio avviene con precisione e senza rumore eccessivo.

Perché sempre più persone lo scelgono: praticità, sicurezza e prezzo

Molti consumatori che lo hanno provato raccontano che è uno di quegli oggetti che non pensavano di volere, ma che una volta portato in casa diventa difficile da sostituire. Serve in tante situazioni, dalla semplice apertura di una scatoletta di tonno, a quelle serate in cui si prepara tutto al volo e ogni secondo guadagnato in cucina fa comodo. Lo si può usare anche per aprire confezioni di pelati, legumi o frutta in sciroppo senza dover rischiare tagli, sporcare il piano o toccare superfici affilate.

Lidl lo propone con un’offerta temporanea, valida solo fino a esaurimento scorte, rendendolo accessibile a un pubblico ampio. Il prezzo contenuto, le batterie già incluse e la copertura di garanzia triennale sono dettagli che fanno la differenza, soprattutto in un settore dove gli accessori da cucina possono diventare costosi. Il marchio SilverCrest, ormai familiare a chi frequenta i punti vendita Lidl, è noto per prodotti funzionali e a basso costo.

Chi cerca soluzioni pratiche e veloci, trova in questo oggetto un aiuto reale. E chi ha già in casa strumenti simili ma manuali, potrà notare subito la differenza.