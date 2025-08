In un mondo dove gli scaffali dei supermercati ci propongono mille varianti dello stesso prodotto, non è sempre facile distinguere ciò che è davvero sano. Certe scelte sembrano tutte uguali, ma basta un piccolo dettaglio per fare la differenza, la qualità si nasconde spesso dove meno ce lo aspettiamo.

Tra gli alimenti più consumati dagli italiani, lo yogurt occupa un posto d’onore, ma attenzione, non tutti gli yogurt sono davvero quello che promettono. Fresco, leggero e nutriente, è diventato il compagno ideale per colazioni e spuntini, amato da chi vuole mantenersi in forma senza rinunciare al gusto.

Quali sono gli yogurt migliori?

Molti prodotti confezionati, pur dichiarandosi salutari, sono in realtà carichi di zuccheri aggiunti, aromi artificiali e ingredienti per nulla adatti a una vita sana. Il rischio è quello di ritrovarsi a mangiare qualcosa che assomiglia più a un dessert mascherato che a un vero alimento benefico per l’organismo.

Lo yogurt, quando scelto nella sua versione più autentica, può offrire innumerevoli vantaggi legati alla salute, ma per ottenere questi benefici, bisogna saper scegliere. Ricco di proteine, calcio e fermenti lattici come Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, è un alleato prezioso del benessere intestinale e del sistema immunitario.

Proprio per aiutare i consumatori a orientarsi, Gambero Rosso ha stilato una classifica dei migliori yogurt bianchi interi, quindi la tipologia più semplice in commercio. Dopo un’attenta analisi sensoriale, è emerso un vincitore assoluto che batte tutti per qualità, gusto e composizione e si tratta di un prodotto facilmente reperibile.

All’ottavo e settimo posto troviamo ben due yogurt della Centrale del Latte di Roma, con una texture cremosa ma irregolare, compatto e dolce al palato. Il sesto posto è occupato dallo Scaldasole, yogurt biologico, dal colore bianco avorio, al quinto posto lo yogurt di Fattoria Latte Sano, denso e compatto

Il quarto gradino è occupato da Vipiteno con il suo yogurt da latte fieno STG, apprezzato per la cremosità e il profumo naturale. Il podio si apre con il prodotto della Latteria Sociale di Chiuro, che conquista il terzo posto grazie al suo equilibrio tra dolcezza e acidità.

Al secondo posto, Latterie Sterzing/Vipiteno, che portano uno yogurt corposo, fresco e pulito, ma un altro è stato giudicato il più completo sotto ogni aspetto. È il Biosano yogurt bianco intero biologico della Fattoria Latte Sano a vincere il primo premio, cremoso, compatto e dal gusto puro.