Chi segue un’alimentazione equilibrata o ha uno stile di vita attivo sa quanto sia difficile trovare un prodotto che unisca gusto, praticità e nutrienti essenziali. Tra gli scaffali frigo di Eurospin arriva una novità pensata proprio per chi non vuole rinunciare a nulla: si chiama Land Protein+, costa 1,99 € per 500 ml e contiene 20 grammi di proteine per bottiglia. Una soluzione pronta da bere, senza lattosio, progettata per supportare la massa muscolare e aiutare a mantenere il senso di sazietà più a lungo.

Disponibile nei gusti fragola e limone o mango e pesca, si propone come valida alternativa alle bibite zuccherate, spesso ricche di calorie ma povere di nutrienti. La sua composizione leggera e bilanciata la rende adatta sia a chi si allena regolarmente, sia a chi desidera uno spuntino proteico durante la giornata lavorativa.

È un’opzione interessante anche per chi segue diete specifiche: la totale assenza di lattosio permette a chi è intollerante di consumarla senza problemi, mentre l’assenza di zuccheri aggiunti ne fa una scelta più salutare rispetto alle classiche bevande aromatizzate.

Un supporto concreto per chi è attento a benessere e alimentazione

La presenza di 20 g di proteine per ogni bottiglia rende questa bevanda utile per chi ha bisogno di un’integrazione proteica senza dover ricorrere a polveri o miscele da preparare. Basta tenerla in frigo o nello zaino per avere sempre a portata di mano una carica utile nei momenti di stanchezza o dopo lo sport.

Il fatto che sia pronta da bere e facilmente reperibile in tutti i punti vendita Eurospin le dà un ulteriore vantaggio rispetto ad altri prodotti simili, spesso venduti solo online o in negozi specializzati. Per chi non ha tempo o voglia di cucinare, può diventare una risorsa quotidiana comoda, pratica e versatile.

Eurospin continua così a spingere sul fronte della qualità a prezzi competitivi. Con un costo al litro di 3,98 €, Land Protein+ si posiziona come una delle bevande proteiche refrigerate più accessibili sul mercato. Il rapporto tra qualità degli ingredienti, assenza di lattosio, e contenuto proteico la rende un’opzione concreta, non solo commerciale.

E per chi è stanco dei soliti gusti artificiali come vaniglia o cioccolato, la scelta tra mango e pesca o fragola e limone può rappresentare una ventata d’aria fresca: profili aromatici più leggeri, estivi, vicini ai frutti veri e lontani dagli aromi industriali troppo marcati.

Un’occasione da cogliere per chi cerca una routine più equilibrata

Land Protein+ si rivolge a un pubblico eterogeneo: sportivi, lavoratori sempre di corsa, studenti, persone a dieta, chi è attento al proprio ritmo alimentare o semplicemente chi vuole sostituire una bibita gassata con qualcosa di più funzionale.

Non si tratta solo di un prodotto in offerta: questa bevanda entra nel carrello settimanale con l’obiettivo di semplificare alcune scelte alimentari quotidiane. Per molti, può rappresentare una porta d’accesso al mondo delle bevande proteiche, spesso visto come complesso o costoso.

Chi è intollerante al lattosio troverà finalmente un prodotto refrigerato adatto alle proprie esigenze, mentre chi cerca un alimento utile per il post-allenamento potrà fare affidamento su una bevanda comoda, senza bisogno di miscelatori o shaker.

Un piccolo investimento da 1,99 € che può fare la differenza tra saltare uno spuntino o integrare le proteine in modo più sano e consapevole. Disponibile da subito nei banchi frigo di tutti i punti vendita Eurospin, finché le scorte durano.