In un periodo in cui il tempo in cucina è sempre meno, cresce l’interesse verso strumenti pratici, capaci di unire più funzioni in un unico apparecchio. Dai dati di mercato, emerge una tendenza sempre più chiara: le famiglie cercano elettrodomestici salvaspazio, versatili, con un buon rapporto qualità-prezzo. E proprio in questo contesto si inserisce una nuova proposta di Eurospin, che con un’offerta limitata introduce nei suoi punti vendita un forno combinato che punta sulla semplicità e sulla funzionalità.

Il dispositivo, venduto con il marchio Ardes, combina le funzioni di microonde e grill in un unico apparecchio. Si tratta di un modello da 20 litri, dimensioni contenute (44,6×36,6×24,5 cm) e potenza suddivisa tra 700 watt per il microonde e 900 watt per il grill. Un oggetto pensato per chi ha poco tempo, ma non vuole rinunciare a pasti caldi e ben cotti. La data da segnare in calendario è giovedì 4 aprile, giorno in cui parte la promozione nei punti vendita aderenti.

Un solo apparecchio, nove modalità di cottura

Il forno Ardes non si limita a riscaldare il cibo: può anche grigliare e cuocere, grazie a nove diverse combinazioni di utilizzo. Le modalità includono cinque funzioni solo microonde, una modalità grill singola e tre opzioni combinate microonde + grill. Questo lo rende adatto sia a chi ha bisogno di scaldare un piatto in pochi minuti, sia a chi desidera dare una crosticina dorata a una pietanza già pronta.

Uno dei principali punti di forza è la gestione dello spazio: con una capienza da 20 litri, si adatta facilmente anche a cucine di piccole dimensioni, senza rinunciare alla funzionalità. L’interfaccia è intuitiva, con manopole analogiche, il che lo rende utilizzabile anche da persone anziane o poco inclini alla tecnologia. Il prezzo? 69,99 euro, secondo quanto riportato nei materiali promozionali. Un costo accessibile, che lo rende competitivo rispetto ad altri forni multifunzione con capacità simili. Da segnalare: non è un fornetto professionale, ma per un uso quotidiano medio — come riscaldare, cuocere un secondo piatto o scongelare — sembra rispondere bene alle esigenze comuni.

Per chi è pensato questo forno (e perché sta facendo parlare di sé)

Il target di riferimento è ampio. Studenti fuori sede, famiglie con poco tempo a disposizione, anziani, lavoratori single: tutti profili che cercano una soluzione semplice, rapida e compatta per la cucina di tutti i giorni. In più, il design sobrio e le dimensioni contenute lo rendono ideale per spazi ridotti, come monolocali, cucine condivise o seconde case. La combinazione di praticità e prezzo contenuto ha attirato l’attenzione anche online. Nei gruppi social dedicati alla spesa consapevole e agli acquisti low cost, si segnalano utenti che già da giorni si informano sulla disponibilità nei vari punti vendita. La promozione è a tempo limitato: parte il 4 aprile e prosegue fino a esaurimento scorte, quindi chi fosse interessato dovrà muoversi rapidamente.

Non è la prima volta che Eurospin propone elettrodomestici funzionali a prezzi ribassati, ma stavolta il riscontro sembra più ampio. Il motivo? Questo forno non è solo un “riscaldatore di avanzi”, ma offre reali possibilità di sperimentare diverse modalità di cottura con un solo apparecchio. Il consiglio degli esperti è di valutare l’uso reale che se ne vuole fare. Se si cerca un forno per preparazioni complesse o in grandi quantità, questo non è il prodotto giusto. Ma per chi punta alla comodità, alla versatilità, e magari vive da solo o in due, il compromesso tra prestazioni e prezzo è decisamente interessante.