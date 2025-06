Le fette biscottate rappresentano da sempre un alimento fondamentale nella dieta quotidiana, apprezzate per la loro versatilità e croccantezza. Spalmate con marmellata, crema spalmabile o gustate al naturale, sono un simbolo di semplicità e praticità. Tuttavia, la qualità e gli ingredienti variano sensibilmente da marca a marca, influenzando non solo il gusto ma anche la salubrità del prodotto.

Altroconsumo ha recentemente aggiornato la sua attesissima classifica delle migliori fette biscottate disponibili sul mercato italiano, offrendo ai consumatori un quadro completo e dettagliato per orientarsi nella scelta di questo prodotto tanto amato nelle colazioni di molte famiglie italiane.

Le migliori marche di fette biscottate secondo Altroconsumo

Le fette biscottate sono un prodotto da forno tipico, ottenuto da un impasto leggero e povero di zuccheri e grassi, principalmente composto da farina di grano tenero o integrale, olio vegetale, lievito e sale. Le loro origini risalgono all’Ottocento, quando la comunità mennonita in Germania le realizzò per garantire una lunga conservazione del pane, evitando sprechi.

Caratterizzate da una consistenza croccante e da un sapore dolce, le fette biscottate si differenziano dal pane per la loro più bassa umidità e la presenza di maltodestrine e saccarosio. La produzione, ormai quasi esclusivamente industriale e automatizzata, contempla anche varianti arricchite con farine speciali come kamut, quinoa, farro e grano saraceno, o dedicate a esigenze specifiche come quelle senza glutine.

Nella preparazione della nuova classifica, Altroconsumo ha adottato un approccio rigoroso, basato su molteplici parametri. Sono stati analizzati con attenzione l’uso di additivi, edulcoranti, il processo di lavorazione, il contenuto calorico e la trasparenza delle informazioni riportate sulle etichette. Questo metodo ha permesso di offrire una valutazione trasparente e oggettiva, volta a suggerire prodotti che siano non solo gustosi ma anche sani e poco elaborati.

L’associazione, riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la sua indipendenza e autorevolezza, ha sottolineato l’importanza di leggere sempre le informazioni riportate sulla confezione prima di procedere all’acquisto, per assicurarsi che il prodotto sia in linea con le proprie esigenze nutrizionali.

Al vertice della classifica si posiziona con un punteggio di 83 su 100 la Misura Dolcenera, che si distingue per l’equilibrio tra gusto e qualità degli ingredienti. Subito dietro, con 82 punti su 100, si collocano diversi marchi molto apprezzati dal pubblico, tra cui:

Esselunga Equilibrio 72 integrali

Misura classiche

Benesì della Coop

Delverde Granfetta con farina integrale

Esselunga Equilibrio 36 classiche

Grissinbon leFrescheBiscottate classiche

Misura multicereali

Misura Natura Ricca con grani germogliati

Sapori&Piaceri al farro e olio d’oliva

Questi prodotti si caratterizzano per un basso contenuto di ingredienti artificiali e un buon profilo nutrizionale, risultando scelte eccellenti per chi desidera un prodotto semplice ma di qualità.

Le marche meno performanti secondo la classifica

All’estremo opposto della graduatoria si trovano alcuni prodotti che hanno ottenuto punteggi decisamente inferiori. Tra questi, le Brioche Pasquier nelle varianti ribes&cereali e gocce di cioccolato&cereali, rispettivamente con 36 e 35 punti su 100, e le Conad Alimentum con 39 punti. Ancora più in basso, con votazioni tra 25 e 27 punti, si collocano le Mulino Bianco mini fette cioccolato al latte e fondente. Questi risultati indicano una presenza più marcata di zuccheri, additivi o lavorazioni meno salutari.

Prima di acquistare, Altroconsumo raccomanda di prestare particolare attenzione alle etichette, valutando con cura ingredienti, valori nutrizionali e presenza di additivi o zuccheri aggiunti. Questa pratica aiuta a selezionare prodotti che meglio rispondano alle esigenze personali, sia in termini di salute che di gusto.

L’associazione, con sede a Milano e attiva dal 1973 nel campo della tutela dei consumatori, continua a fornire strumenti aggiornati e test indipendenti per aiutare gli italiani a compiere scelte alimentari più consapevoli e informate.