D’estate è davvero difficile non soddisfare tutte le voglie possibili e immaginabili, specialmente per il forte caldo che condiziona la vita di tutti quanti, compresi coloro che apprezzano l’acquisto e la consumazione del gelato.

Il supermercato, in questo senso, prevede diversi tipi di gusti e generi di gelato, che si possono mangiare in qualsiasi momento. Qualcosa di molto comodo, come abbiamo detto, ma bisogna fare anche molta attenzione a quello che prendiamo.

A dirlo non siamo noi, ma un dottore che sui social media ha voluto dare una mano e venire in aiuto di chi magari non sa che certi prodotti, forse, sarebbe meglio non comprarli: scopriamo di più a riguardo.

Gelati del supermercato, quali sono da evitare

La prima cosa da dire e da sapere è che non tutti quanti i gelati sono effettivamente uguali. Vanno infatti evitati quelli con troppi ingredienti, troppi zuccheri e gusti troppo elaborati. Inoltre, è sempre meglio scegliere un gelato di qualità. Pochi ma semplici ingredienti, poco processati, a basso indice e carico glicemico, gusti grassi come cioccolato, pistacchio e nocciola, possono essere ideali. La classifica realizzata dal dottor Giulio Rossi su Instagram è la seguente:

Gelato vegano;

Gelato allo yogurt;

Gelato con edulcoranti;

Gelato proteico;

Gelato 3-5 ingredienti.

Il primo della lista prevede troppi ingredienti e troppe fonti di zuccheri, alto indice glicemico e carico glicemico. Tuttavia, è una buona alternativa a molti altri meno ideali presenti in commercio. Il gelato allo yogurt è una sorta di inganno commerciale che fa leva sui probiotici, ed è dotato di ben 15 ingredienti e troppe fonti di zucchero. In più, è ad alto indice glicemico e carico glicemico.

Per quanto riguarda il gelato con gli edulcoranti, gli ingredienti sono addirittura 12, non vi è alcuna fonte di zucchri – sostituiti dalla stevia – e l’indice e il carico glicemico sono bassi. Arriviamo al gelato proteico, che ha 9 ingredienti, 1 fonte di zucchero, basso indice e carico glicemico. Un’ottima soluzione, per chi vuole gustarsi un buon gelato meno complesso ed elaborato di altri.

Non dimentichiamo quello da 3 a 5 ingredienti. Presenta latte fresco intero, panna, zucchero e flavour naturali come pasta di cacao, pistacchi o nocciole igp. Gli ingredienti in questo caso sono pochi, c’è 1 una sola fonte di zucchero, basso indice glicemico e medio carico glicemico. Se volete mangiare tutto sommato bene senza spendere troppo e godendovi comunque un bel gelato, quest’ultima è la soluzione migliore in assoluto. Almeno per quanto riguarda i supermercati.