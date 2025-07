Sin dai primi anni Novanta, LIDL ha consolidato in Italia una rete capillare di punti vendita, attirando ogni giorno milioni di clienti con un’offerta che spazia dagli alimentari ai prodotti per la casa. L’attenzione al prezzo e alla qualità accessibile si è rivelata la chiave del successo, soprattutto in tempi in cui le famiglie italiane faticano a far quadrare i conti. E proprio ora, in piena estate, quando le spese aumentano ma il portafoglio resta lo stesso, l’insegna tedesca ha deciso di sferrare un colpo mirato, puntando dritto alle necessità delle cucine italiane. Dal 21 al 27 luglio, nei suoi supermercati è possibile acquistare uno degli elettrodomestici da cucina più cercati: una friggitrice ad aria Silvercrest, proposta a un prezzo nettamente più basso rispetto a quello di mercato.

L’oggetto del desiderio a portata di tutti

L’elettrodomestico in questione non ha bisogno di presentazioni: è la friggitrice ad aria, diventata in pochi anni un alleato fisso nelle cucine domestiche. La sua capacità di cuocere senza olio, rendendo le pietanze croccanti e più leggere, ha convinto migliaia di famiglie. Il modello proposto da LIDL, a marchio Silvercrest, racchiude una serie di funzionalità solitamente presenti in dispositivi di fascia ben più alta. Design compatto, display touch LED, 8 programmi preimpostati, timer e temperatura regolabile da 80°C a 200°C: caratteristiche che lo rendono adatto a ogni tipo di preparazione, dalle patatine ai secondi piatti più complessi.

Con una capienza da 2,4 litri e una potenza di 1.400W, la friggitrice è pensata per soddisfare le esigenze di una famiglia media. Il tutto, però, a un costo che sorprende: 39,99€, una cifra quasi dimezzata rispetto alla media di mercato. Da giorni circolano foto e post sui social che mostrano scaffali svuotati in pochi minuti, con clienti accorsi già alle prime luci del mattino. Lo sconto, infatti, è valido solo fino al 27 luglio e fino a esaurimento scorte. Ecco perché in molti si stanno affrettando, anche nei punti vendita più piccoli.

Perché LIDL resta un punto di riferimento

L’operazione ha avuto l’effetto desiderato: code fuori dai negozi e un aumento netto delle vendite settimanali. Ma il successo dell’iniziativa non è casuale. LIDL, fin dalla sua apertura in Italia nel 1992 ad Arcole (Verona), ha costruito la sua reputazione sulla capacità di anticipare i bisogni delle famiglie, restando sempre sul pezzo con le tendenze del momento. La friggitrice ad aria ne è l’esempio perfetto: un prodotto che molti desiderano ma che, per motivi di costo, non tutti si sono concessi. Rendendola accessibile sotto i 40 euro, la catena ha intercettato una domanda reale e l’ha tradotta in numeri concreti.

Secondo quanto riportato da fonti interne, la promozione ha spinto un incremento del traffico nei supermercati già dal primo giorno. Il passaparola – tra vicini, gruppi WhatsApp e community online – ha fatto il resto. Non a caso, già nel 2023 le friggitrici ad aria si erano posizionate tra i regali più scelti a Natale, con picchi di vendite durante le campagne Black Friday. Ma questa è la prima volta che un prodotto simile viene offerto a così basso costo da una catena di largo consumo.

Con questa mossa, LIDL non si limita a vendere un elettrodomestico: rafforza il legame con un pubblico che cerca soluzioni concrete, funzionali e convenienti. E, in un periodo in cui ogni euro risparmiato può fare la differenza, l’operazione assume un valore ancora più significativo.