Ma qual è il segreto dietro questo prodotto da forno tanto amato, venduto a prezzi contenuti senza rinunciare alla qualità? Scopriamo insieme come vengono realizzate le baguette della nota catena di discount tedesca e perché il loro costo sia oggi pienamente giustificato.

Nel cuore della Germania, a Übach-Palenberg, piccolo centro della Renania Settentrionale-Vestfalia, si trova il moderno centro di produzione di Lidl, che ha visto un investimento recente di ben 350 milioni di euro da parte del gruppo. È proprio in questo stabilimento che vengono prodotti diversi articoli a marchio Lidl, tra cui il pane e la celebre cioccolata esportata in ben 28 paesi europei.

Il pane venduto nei supermercati Lidl, e in particolare le baguette, non arrivano da una singola fonte o panettiere locale, ma derivano da un sistema articolato che combina diverse modalità di produzione. Si tratta di un modello integrato che prevede:

Pane fornito da panettieri locali o da laboratori industriali.

Pane sfornato direttamente all’interno dei supermercati, grazie a laboratori interni dedicati alla panificazione.

Prodotti semilavorati, parzialmente cotti e surgelati, che vengono poi ultimati nei forni interni dei punti vendita.

Le baguette Lidl rientrano proprio in quest’ultima categoria, il che spiega la loro caratteristica fragranza, calore e freschezza al momento dell’acquisto. Questo processo consente di mantenere elevati standard qualitativi, pur contenendo i costi di produzione e distribuzione, fattore che si riflette su un prezzo finale accessibile per il consumatore.

Perché le baguette della Lidl costano meno?

Molti consumatori si chiedono come sia possibile acquistare un pane così buono e caldo a prezzi così competitivi. La risposta sta in una strategia aziendale che punta su efficaci economie di scala e su un controllo diretto della filiera produttiva.

Lidl, infatti, è parte del colosso Schwarz Gruppe ed è una delle catene di supermercati più grandi d’Europa, con oltre 12.000 punti vendita in tutto il mondo. La politica aziendale prevede:

Produzione interna o semilavorata, che riduce i costi intermedi.

Vendita di prodotti a marchio proprio, con una selezione mirata che evita sprechi e riduce i costi di distribuzione.

Ottimizzazione dei processi logistici e investimenti in impianti produttivi all’avanguardia come quello di Übach-Palenberg.

Grazie a questa organizzazione, Lidl è in grado di offrire prodotti da forno, come le baguette, a un costo inferiore rispetto ai tradizionali canali di vendita, senza compromettere la qualità.

In Italia, Lidl è presente con una rete capillare di supermercati che negli anni ha consolidato la sua posizione grazie a una proposta commerciale che combina convenienza e qualità. La catena tedesca, fondata nel 1973 da Dieter Schwarz, ha portato nel nostro paese un modello di distribuzione basato sul discount, puntando su prodotti a marchio proprio e su offerte settimanali che attraggono un ampio bacino di clienti.

Il sistema di vendita Lidl prevede inoltre un’esperienza di acquisto rapida e funzionale, con casse ottimizzate e prodotti spesso venduti in confezioni semplici ma efficaci, come nel caso delle baguette, confezionate in sacchetti di carta preincartati e vendute tiepide e profumate.

La politica di Lidl, caratterizzata da prezzi competitivi e qualità garantita, ha contribuito a modificare le abitudini di spesa di molti consumatori italiani, che sempre più spesso scelgono la catena per la spesa quotidiana.

Qualità e convenienza: un binomio che funziona

Nonostante il prezzo contenuto, le baguette Lidl rispettano standard qualitativi rigorosi grazie agli investimenti in tecnologia e controllo della filiera. L’alta qualità della materia prima, unita a un processo produttivo con fasi rigorosamente controllate, assicura che ogni prodotto lasciato sugli scaffali dei supermercati mantenga la fragranza e il gusto tipici del pane appena sfornato.

Inoltre, la versatilità delle baguette consente di soddisfare diverse esigenze di consumo, dal consumo immediato a casa alla preparazione di panini o accompagnamenti per i pasti.

Grazie a questa combinazione di fattori, oggi il prezzo delle baguette Lidl non è più un mistero, ma un risultato concreto di una strategia aziendale solida, investimenti mirati e organizzazione efficiente.