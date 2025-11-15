Manca poco più di un mese al Natale e, oltre agli addobbi natalizi, alle luci, alle ghirlande che rendono l’atmosfera davvero magica, è già partita la caccia al regalo perfetto. Oltre ai giocattoli con cui si rendono felici i bambini, sono diversi gli oggetti molto venduti a Natale per fare dei doni agli adulti.

Oltre a sciarpe, maglioni, borse, libri, piccoli elettrodomestici, smartbox e oggetti di elettronica, sono sempre molto apprezzati i cesti gastronomici che rendono felici non solo chi lo riceve ma anche tutta la sua famiglia. Ricchi di specialità di ogni tipo, sia dolci che salate, i cesti enogastronomici sono sempre molto graditi.

In vendita ci sono cesti che cambiano in base ai gusti ma anche in base alla cifra da spendere che si ha a disposizione. Con il costo della vita sempre più elevato. anche i cesti enogastronomici possono costare davvero tanto. Lidl, però, ha pensato anche a questo e, nonostante manchino ancora diverse settimane al Natale, ha pensato di mettere in promozione un cesto ricco di prodotti molto richiesti.

L’offerta di Natale Lidl che sta andando a ruba: prezzo imperdibile

I cesti enogastronomici non sono semplici scatole ricche di alimenti da mangiare ma regali studiati con cura per accontentare i gusti del destinatario. Chi ama il vino, punta soprattutto su cesti contenenti pregiate bottiglie di vino mentre chi adora i dolci natalizi sceglie delle confezioni ricche non solo di pandoro o panettoni ma anche di tutti quei dolci tradizionali che cambiano da regione a regione.

Negli ultimi anni, inoltre, sono diventati molto diffusi anche i cesti con prodotti salati come salumi e formaggi. Insomma, la scelta è davvero vasta e, in attesa di ampliare la promozione, Lidl ha deciso di mettere in offerta il pacco natalizio il cui nome spoilera già il contenuto. Si chiama “Pranzo italiano”, il cesto che da Lidl trovate a 9,99 euro.

Si tratta di un pacco natalizio salato che contiene non solo una bottiglia di vino ma anche pasta, un sugo pronto all’arrabbiata e una confezione di taralli, tutti prodotti di qualità ad un prezzo davvero vantaggioso. Il pacco è perfetto sia per fare un regalo ad un parente o ad un amico ma anche per i pacchi lavorativi che vengono consegnati ai dipendenti durante il periodo natalizio.

L’offerta, tuttavia, non dura in eterno: non solo ha un limite temporale ma si considera finita appena i pezzi a disposizione saranno esauriti. Non perdere, dunque, altro tempo e recatevi al volo in uno dei punti vendita Lidl a voi più vicini per approfittare di una promozione davvero imperdibile.