Le piante sono un toccasana in casa o in giardino, sul balcone o sul terrazzo. Esse offrono un angolo di natura in cui sentirsi in pace. L’energia delle piante è meravigliosa e invisibile, ma percettibile. Aiuta a ridurre lo stress, migliora l’umore e fa emergere la creatività.

Un piccolo orto in casa consente di coltivare verdure, erbe aromatiche e frutti, senza usare sostanze chimiche. È tutto naturale e di conseguenza, non può che fare bene al nostro organismo. È una soluzione sostenibile e il sapore dei prodotti coltivati in casa è migliore e più nutriente.

Ma non è tutto, perché ritagliarsi lo spazio per un piccolo orto significa anche risparmiare a livello economico. Saranno minori le incursioni al supermercato, soprattutto per prodotti più consumati come pomodori, insalata, ecc.

Un orto domestico può, peraltro, essere composto solo da piante ornamentali o verdi, e anche in questo caso, i vantaggi sono numerosi, a partire dalla qualità dell’aria, molto più pulita. Le piante trasmetteranno calma, porteranno lo stress ad abbassarsi, e si sarà persino più focalizzati e creativi. Inoltre, l’aspetto della casa ne guadagnerà significativamente, perché sarà molto più bella e curata.

Orto, da Lidl piante a prezzi incredibili: corri a prendere le tue

Da Lidl sono in vendita delle piante ornamentali per il tuo orto domestico. Pur non producendo frutti, sono pensare per portare bellezza e aria pulita in casa.

Sono piante semplici da curare, perfette per coloro che non hanno esperienza ma vogliono rendere più magnetici i loro ambienti quotidiani. Tra le piante proposte da Lidl, c’è la Kentia, a 14.99€, che sa dare un tocco di stile tropicale all’ambiente. La Calluna Vulgaris, che costa 1.49€, è una pianta resistente e colorata, da mettere in balcone oppure in giardino.

Ci sono piante verdi a 7.99€, oppure bulbi da fiore a 1.99€, nonché piante da esterno a soli 6.99€. Per chi ha poco tempo per innaffiare, il cactus (3.99€), così come l’Echeveria (4.99€), sono piante ideali e dalle forme belle.

Da Lidl puoi trovare anche piante vivaci che offrono un tipo di decorazione fascinosa, come la Celocia Caracas (3.99€) o il Crisantemo (3.49€). Una pianta che in casa è un vero e proprio tripudio di eleganza è lo Spathiphyllum, che ha bellissime foglie verdi e fiori bianchi, molto conosciuta perché purifica l’aria, oltre a ravvivare l’ambiente.

Sono piante da tenere in considerazione per decorare casa con dei dettagli che la rendono più attraente, anche da un punto di vista energetico.