Quando si pensa a un’alimentazione equilibrata, l’immagine che subito emerge è quella di frutta e verdura fresca. Protagonisti della dieta mediterranea, questi alimenti sono considerati indispensabili per il benessere dell’organismo, grazie all’apporto di fibre, vitamine, minerali e antiossidanti. Eppure, non sempre ciò che portiamo in tavola è così sicuro come crediamo. Alcuni ortaggi venduti nei supermercati, infatti, possono contenere residui di pesticidi e altre sostanze chimiche utilizzate in agricoltura.

La verdura non è sempre priva di rischi

Gli esperti di nutrizione consigliano almeno due porzioni di verdura al giorno, alternando cruda e cotta. Questo garantisce un apporto vario e costante di nutrienti. Proprio perché consumati in grandi quantità, certi ortaggi vengono coltivati su larga scala e finiscono più facilmente sotto la lente delle ricerche. Non a caso, diversi studi internazionali hanno dimostrato che alcuni vegetali possono contenere livelli preoccupanti di pesticidi.

Queste sostanze, impiegate per proteggere le colture da insetti e malattie, finiscono per accumularsi nelle foglie e nei frutti. Il problema è che la loro presenza non è visibile a occhio nudo, quindi il consumatore non ha strumenti immediati per accorgersene. Diventa perciò essenziale capire quali verdure presentano un rischio maggiore e quali metodi adottare in cucina per ridurne la concentrazione.

Gli spinaci tra le verdure più contaminate

Tra gli ortaggi più diffusi e apprezzati ci sono gli spinaci, disponibili tutto l’anno e ricchi di ferro, vitamine e sostanze benefiche. Proprio loro, però, sono risultati al centro di un dato sorprendente: secondo l’Environmental Working Group (EWG), gli spinaci sarebbero la verdura con il più alto livello di pesticidi al mondo, superando persino fragole e altre colture note per il rischio di contaminazione.

Lo studio americano ha evidenziato la presenza di residui multipli di sostanze chimiche. Una parte di queste non è autorizzata in Europa, ma il problema rimane anche per i prodotti in vendita nei supermercati italiani. Per ridurre i rischi, il primo passo è il lavaggio accurato. Gli esperti consigliano di sciacquare gli spinaci foglia per foglia sotto acqua corrente, poi lasciarli in ammollo per circa quindici minuti in una soluzione di acqua e bicarbonato o, in alternativa, acqua e aceto bianco. Un ulteriore risciacquo permette di eliminare gran parte dei residui e rendere le verdure più sicure.

Gli spinaci restano un alimento prezioso, ma richiedono maggiore attenzione. Con pochi accorgimenti domestici, ciò che può sembrare un rischio si trasforma in un alimento sano e pronto per essere cucinato senza preoccupazioni.