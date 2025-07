La muffa, un organismo pluricellulare del regno dei funghi, si manifesta tipicamente con colonie filamentose o schiumose su superfici umide, e può penetrare nei tessuti dell’apparato respiratorio causando infiammazioni. La sua presenza in ambienti domestici richiede quindi una corretta gestione per limitare il rischio di contaminazione.

L’attenzione a questi dettagli è essenziale per evitare che la muffa, invisibile a occhio nudo, rappresenti un pericolo per la salute. L’esposizione alle spore fungine può infatti scatenare o aggravare disturbi come asma, allergie respiratorie e altre patologie bronchiali.

Un posto insolito dove si nasconde la muffa

Con la diffusione sempre più ampia delle macchine per il caffè automatiche nelle case italiane, emerge un rischio nascosto ma significativo per la salute: la formazione di muffa all’interno degli apparecchi. Questo fenomeno, spesso invisibile, può avere conseguenze serie, soprattutto per chi soffre di problemi respiratori o allergie.

L’ambiente ideale per la proliferazione della muffa è caldo e umido, condizioni perfettamente riscontrabili all’interno di una macchina da caffè automatica. Le alte temperature durante l’erogazione del caffè, unite alla presenza di residui d’acqua stagnante, creano un habitat favorevole per la crescita di colonie fungine in zone poco accessibili e difficili da pulire.

Secondo un’indagine condotta dall’emittente statunitense CBS, alcune parti dell’apparecchio risultano particolarmente vulnerabili alla formazione di muffa:

l’alloggio della capsula o della cialda

il beccuccio da cui esce il caffè

il serbatoio dell’acqua

Un metodo semplice per individuare la presenza di muffa è quello di passare un cotton fioc sulle superfici sospette: la comparsa di tracce verdognole è un chiaro segnale di contaminazione fungina, che richiede un intervento immediato.

Per eliminare la muffa in modo sicuro e naturale, si può ricorrere a prodotti facilmente reperibili in casa. Dopo aver scollegato la macchina dalla corrente, si consiglia di utilizzare aceto di vino puro per pulire le aree contaminate, senza diluirlo in acqua per mantenere la sua efficacia. È importante evitare che l’aceto finisca negli scarichi domestici, poiché può danneggiare gli ecosistemi acquatici.

Per le componenti smontabili e lavabili in lavastoviglie, come il serbatoio o il gruppo di erogazione – dove acqua e polvere di caffè si mescolano – è consigliabile un lavaggio approfondito in lavastoviglie.

Le macchine completamente automatiche permettono spesso di rimuovere il gruppo di erogazione, un punto critico per la formazione della muffa, facilitando così una pulizia accurata.

Una manutenzione costante è fondamentale per prevenire la crescita di muffa e garantire la durata della macchina del caffè. Ecco alcuni suggerimenti pratici e aggiornati: