Diciamoci la verità, una delle cose più belle della vita è starsene spaparanzati su una spiaggia, a prendere il sole. È una sensazione di relax puro a cui possiamo abbandonarci, magari con una leggera brezza che ci accarezza la pelle. Sono momenti di pura pace, in cui i pensieri parassiti si allontanano e non possono succhiarci energia, mentre ci godiamo (ovviamente sempre con moderazione), i benefici dei raggi solari, tutti per noi.

Ma quando si va al mare non si resta certamente fermi, perché ci si tuffa in mare o magari si può usare il pattino, fare un giro in barca o in motoscafo, giocare a beach volley con gli amici, e praticare anche altri sport come surf, snorkeling e molto altro ancora.

O magari, leggere un buon libro sotto l’ombrellone, ascoltare musica. Uno dei luoghi più frequentati, al mare, è certamente il bar. Con la scusa, infatti, ci si prende un caffè, si assaggiano le famose pizzette, si gusta un gelato e molto altro ancora.

Per alcuni, però, farlo tutti i giorni può essere una spesa, per cui ci si deve organizzare portandosi qualcosa da casa. Da Ikea, ci sono soluzioni per ogni punto di domanda, nel settore arredamento e accessori, e anche stavolta, potrai trovare un’offerta incredibile da cogliere al volo.

IKEA, a meno di 10 euro ti godi la giornata al mare, senza intoppi e risparmi anche

Se vuoi goderti a pieno la tua giornata di mare, senza intoppi, con questo oggetto utilissimo risolverai un problema molto comune.

Come detto, spendere ogni giorno al bar per mangiare può essere pesante, nel tempo, sul budget, soprattutto se si è in molti. Una buona soluzione, invece, viene da IKEA. Con questa utilissima borsa frigo, sarà possibile preparare i pasti da casa, e poi portarli al mare, per goderseli in santa pace.

Leggero, pratico, costa soltanto 8.95 euro. Tutto quello che dovete fare è portare con voi anche del ghiaccio o dei siberini, in modo che i cibi restino al fresco e non si rovinino. La borsa in questione si chiama Pillerstar ed è bianca e blu.

È un modo molto semplice per risparmiare e si eviterà di spendere soldi ogni giorno, cosa che inevitabilmente incide sul budget. Si tratta di un prodotto molto quotato proprio per la sua funzionalità, per cui è bene affrettarsi, o si rischia di non trovarlo.