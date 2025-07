Vincenzo Schettini ha la capacità di rendere la fisica comprensibile e divertente. Ma non è solo una questione di formule: nei suoi video più seguiti, la scienza entra nella vita quotidiana con una naturalezza disarmante. È successo anche con un consiglio che riguarda uno degli elettrodomestici più amati degli ultimi anni: la friggitrice ad aria. In un post pubblicato su Instagram, il prof — tra ironia e rigore scientifico — risponde a una domanda comune: “La carta forno si può usare nella friggitrice?” La risposta non è banale, e il motivo è tutto nella convezione termica.

Perché la carta forno può essere un problema: la spiegazione scientifica

Schettini parte dalla base: il funzionamento della friggitrice ad aria si fonda sul principio della convezione, uno dei tre meccanismi di trasmissione del calore. In pratica, l’aria viene scaldata da una resistenza e poi spinta da una ventola che la fa circolare con forza all’interno del cestello. Questo movimento d’aria calda cuoce i cibi in modo uniforme, come in un piccolo forno ventilato.

Ma proprio per questo, l’uso scorretto della carta forno può rappresentare un ostacolo. Quando viene posizionata sul fondo del cestello, soprattutto se non perforata, rischia di bloccare la circolazione dell’aria, vanificando l’effetto ventilato su cui si basa l’intero sistema. E non a caso, sottolinea Schettini, il cestello stesso è forato, proprio per favorire il passaggio dell’aria calda dal basso verso l’alto.

La questione è semplice, ma pochi ci pensano: se la carta forno copre tutto, l’aria resta intrappolata e la cottura peggiora. In più, senza il peso del cibo a bloccarla, la carta può sollevarsi e toccare la resistenza, con rischio di bruciarsi.

Cosa fare prima di usare la friggitrice: il consiglio del prof. più seguito del web

Il suggerimento di Schettini è chiaro: evitare del tutto la carta forno, se possibile. Se proprio non se ne può fare a meno — magari per motivi igienici o per evitare di sporcare troppo — la soluzione è bucherellarla sul fondo, usando ad esempio uno stecchino. Questo semplice accorgimento permette all’aria di passare, mantenendo attiva la convezione e quindi una buona cottura.

Ma c’è un punto da tenere a mente, che molti ignorano: mai inserire la carta forno nella friggitrice ad aria senza averci messo sopra il cibo. In assenza di peso, la carta può volare verso la resistenza e generare una combustione. È una questione fisica, ma anche di sicurezza. Eppure, moltissimi utenti la inseriscono a vuoto, pensando che sia inoffensiva.

Schettini, classe 1977, docente di fisica, divulgatore e musicista, ha trasformato il suo progetto La fisica che ci piace in un fenomeno social e culturale. Dalla visita al CERN al successo editoriale del suo libro, fino al tour teatrale in tutta Italia, il prof dimostra come la scienza non sia solo per addetti ai lavori, ma possa diventare uno strumento utile e quotidiano. Anche in cucina.