L’utilizzo di prolunghe e ciabatte elettriche è ormai diffusissimo nelle abitazioni italiane, grazie alla loro praticità nell’alimentare più dispositivi contemporaneamente. Tuttavia, un esperto elettricista mette in guardia contro l’abitudine di collegare elettrodomestici ad alto consumo tramite questi dispositivi intermedi, evidenziando rischi seri per la sicurezza domestica e per la durata degli apparecchi stessi.

L’impiego di prolunghe o prese multiple con elettrodomestici che richiedono un elevato assorbimento di energia elettrica può provocare surriscaldamenti, cortocircuiti e, nei casi più gravi, incendi. Questi accessori non sono progettati per sopportare picchi di potenza o funzionamenti prolungati con carichi elevati, e ciò può compromettere l’integrità del cavo isolante, causandone il deterioramento e potenziali guasti elettrici.

Gli elettrodomestici da collegare sempre direttamente alla presa a muro

L’elettricista sottolinea che sei apparecchi domestici in particolare devono essere sempre alimentati direttamente dalla presa a muro, senza passare da prolunghe o ciabatte:

Frigorifero : Essenziale per la conservazione degli alimenti, il frigorifero deve funzionare ininterrottamente 24 ore su 24. Collegarlo tramite una prolunga può causare piccole interruzioni di corrente che compromettono il compressore, componente delicato e fondamentale per la sua efficienza. Il rischio è un danno progressivo che ne riduce la vita utile.

: Essenziale per la conservazione degli alimenti, il frigorifero deve funzionare ininterrottamente 24 ore su 24. Collegarlo tramite una prolunga può causare piccole interruzioni di corrente che compromettono il compressore, componente delicato e fondamentale per la sua efficienza. Il rischio è un danno progressivo che ne riduce la vita utile. Radiatori elettrici : Tra gli elettrodomestici con maggior consumo energetico, i radiatori generano calore costante per molte ore e necessitano di un cablaggio adeguato. L’uso di una ciabatta aumenta il rischio di surriscaldamento del cavo e potenziali pericoli di incendio, anche se la ciabatta è di alta qualità.

: Tra gli elettrodomestici con maggior consumo energetico, i radiatori generano calore costante per molte ore e necessitano di un cablaggio adeguato. L’uso di una ciabatta aumenta il rischio di surriscaldamento del cavo e potenziali pericoli di incendio, anche se la ciabatta è di alta qualità. Lavatrice : Durante il ciclo di lavaggio, la lavatrice presenta picchi di assorbimento elettrico che una prolunga convenzionale non è in grado di gestire correttamente. Inoltre, essendo un elettrodomestico che combina acqua ed elettricità, un eventuale cortocircuito può avere conseguenze particolarmente gravi.

: Durante il ciclo di lavaggio, la lavatrice presenta picchi di assorbimento elettrico che una prolunga convenzionale non è in grado di gestire correttamente. Inoltre, essendo un elettrodomestico che combina acqua ed elettricità, un eventuale cortocircuito può avere conseguenze particolarmente gravi. Lavastoviglie : Seppur non sempre in uso quotidiano, la lavastoviglie richiede una potenza simile a quella della lavatrice per riscaldare l’acqua e azionare i motori interni. L’uso di prolunghe può compromettere la stabilità elettrica e causare danni invisibili nel tempo, specialmente se il cavo è nascosto o difficile da controllare.

: Seppur non sempre in uso quotidiano, la lavastoviglie richiede una potenza simile a quella della lavatrice per riscaldare l’acqua e azionare i motori interni. L’uso di prolunghe può compromettere la stabilità elettrica e causare danni invisibili nel tempo, specialmente se il cavo è nascosto o difficile da controllare. Forno a microonde : Questo elettrodomestico, nonostante le dimensioni compatte, consuma una quantità rilevante di energia in brevi picchi concentrati. Una prolunga non progettata per tali esigenze può facilmente deteriorarsi e causare guasti, con costose riparazioni del trasformatore interno.

: Questo elettrodomestico, nonostante le dimensioni compatte, consuma una quantità rilevante di energia in brevi picchi concentrati. Una prolunga non progettata per tali esigenze può facilmente deteriorarsi e causare guasti, con costose riparazioni del trasformatore interno. Macchina per il caffè elettrica: Anche se di dimensioni ridotte, la macchina per il caffè richiede un’elevata potenza istantanea per riscaldare l’acqua ad alta pressione. Collegarla a una ciabatta può compromettere le prestazioni e rappresentare un sovraccarico per l’impianto elettrico domestico.

Per ridurre al minimo i rischi, è indispensabile utilizzare solo prolunghe e prese multiple certificate, specifiche per il carico elettrico previsto. È altresì fondamentale evitare di sovraccaricare una singola presa collegando più dispositivi ad alto consumo contemporaneamente. Inoltre, la manutenzione preventiva è essenziale: controllare regolarmente lo stato di cavi, spine e prese per individuare eventuali segni di usura o danni, e affidarsi a un professionista in caso di dubbi o anomalie.

Un uso consapevole e corretto di prolunghe e ciabatte è fondamentale per la sicurezza e l’efficienza degli elettrodomestici. Limitare il loro impiego ai dispositivi a basso consumo e verificare periodicamente l’integrità dei cavi aiuta a prevenire incidenti domestici. In caso di dubbi, rivolgersi sempre a un elettricista qualificato per una valutazione professionale dell’impianto elettrico e degli accessori utilizzati.