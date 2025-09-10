In un contesto economico segnato da una persistente inflazione che incide in modo significativo sulle spese quotidiane, Altroconsumo ha condotto un’indagine approfondita per individuare i supermercati e i discount più convenienti in Italia. L’analisi, che ha coinvolto 1.150 punti vendita in 67 città italiane e oltre 1,6 milioni di prezzi rilevati tra marzo 2024 e marzo 2025, offre un quadro dettagliato su come scegliere con intelligenza il luogo della spesa possa tradursi in un risparmio fino a 3.700 euro l’anno per una famiglia di quattro persone.

L’andamento dei prezzi e l’inflazione nel carrello della spesa

Il report annuale di Altroconsumo evidenzia un incremento medio dei prezzi del 2,2% nell’ultimo anno, con i supermercati tradizionali che registrano la crescita maggiore (+2,4%), seguiti dai discount (+2,1%) e dagli ipermercati (+1,9%). Sebbene gli aumenti non siano esplosivi, confermano che la pressione inflazionistica non è ancora superata. Guardando a un periodo più esteso, dal 2021 al 2025, il costo della spesa è salito del 26% nei discount, del 24% nei supermercati e del 23% negli ipermercati.

Un dato particolarmente rilevante riguarda proprio i discount, tradizionalmente considerati la scelta più economica: sono stati loro a incrementare maggiormente i prezzi, spinti sia dall’aumento dei costi sia dalla decisione di ampliare e migliorare la qualità dell’offerta. Questo fenomeno rende più complesso il compito di trovare un reale risparmio nel quotidiano.

Eurospin si conferma il leader indiscusso tra i discount per convenienza, con un risparmio che può arrivare fino al 40% rispetto alla media nazionale. Per una famiglia di quattro persone significa poter tagliare la spesa annuale di quasi 3.700 euro scegliendo prodotti economici e promozioni mirate nell’insegna veneta.

Per chi invece preferisce acquistare prodotti a marchio privato (private label), la scelta migliore è rappresentata da Carrefour, che consente di risparmiare fino a 3.308 euro all’anno. Questo riflette una crescente preferenza degli italiani per i prodotti a marchio del supermercato, che combinano qualità e prezzo più vantaggioso rispetto ai brand noti.

Chi adotta un approccio ibrido, mescolando prodotti di marca, private label e prodotti economici, trova in In’s Mercato il miglior rapporto qualità-prezzo nei discount, con un risparmio annuo potenziale di 2.838 euro per una famiglia tipo. Tra i supermercati e gli ipermercati tradizionali, invece, la convenienza si riduce sensibilmente: al top c’è Famila con un risparmio massimo di 208 euro all’anno per spese miste, e 506 euro per chi compra esclusivamente prodotti di marca.

Il risparmio per tipologia di spesa e territorio

L’indagine di Altroconsumo sottolinea come la spesa mista sia la più rappresentativa delle abitudini reali delle famiglie italiane e come la scelta del canale distributivo abbia un impatto decisivo sul risparmio possibile. Tra gli ipermercati e supermercati, Famila e Famila Superstore dominano la classifica, seguiti a poca distanza da Coop, Conad, Panorama e Tigre. Tuttavia, la vera convenienza si trova nei discount, con In’s Mercato, Eurospin e Lidl ai primi posti per rapporto qualità-prezzo.

Dal punto di vista geografico, il Nord Italia si conferma più vantaggioso rispetto al Centro-Sud, con esempi virtuosi come l’Iper Rossetto di Marcon, vicino a Venezia, che si posiziona come il punto vendita più conveniente in assoluto, mantenendo una leadership consolidata nel tempo.

Eurospin rappresenta quindi un punto di riferimento per chi cerca di mantenere alta la qualità della spesa senza rinunciare alla convenienza, un aspetto sempre più cruciale in un contesto economico caratterizzato da costi in crescita e incertezze finanziarie per le famiglie italiane.