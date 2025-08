Dietro la linea di gelati a marchio Dolciando che trovi nei banchi freezer di Eurospin non c’è un produttore qualunque. In pochi lo sanno, ma quei coni gelato, spesso simili ai più noti Cornetto, sono prodotti da Sammontana, azienda ben nota nel panorama dolciario italiano. Un nome che richiama gelati di qualità e una lunga esperienza nel settore, e che fa capire quanto il prezzo non sia sempre un indicatore affidabile del valore effettivo.

Molti consumatori associano i prodotti da discount a una qualità inferiore. Ma la realtà è diversa, e spesso sorprendente. I marchi presenti nei supermercati a basso costo non sostengono spese pubblicitarie, non fanno campagne di marketing su larga scala, e questo incide sul prezzo finale. Il risparmio non arriva da ingredienti scadenti, ma da un meccanismo industriale più essenziale, dove i costi sono distribuiti in modo diverso.

Chi produce davvero i gelati Dolciando

Dolciando è uno dei marchi più riconoscibili tra gli scaffali Eurospin. Una linea che comprende merendine, biscotti, torte, dessert e, naturalmente, gelati. Il prodotto più richiesto, in estate, è proprio il cono gelato. E qui arriva la scoperta: i coni venduti come Dolciando vengono prodotti da Sammontana, marchio storico del gelato industriale italiano, con sede a Empoli e una lunga tradizione di specializzazione nel freddo.

Lo stesso stabilimento che produce gelati a marchio proprio, dunque, lavora anche per un’insegna discount. Cambia il marchio, non il macchinario. Cambia il nome sulla confezione, non il processo produttivo. Questo fenomeno non è isolato: grandi aziende alimentari italiane collaborano con catene di distribuzione a basso costo per produrre linee dedicate. Il vantaggio è doppio: le aziende riempiono gli impianti anche nei periodi di minor produzione, le catene garantiscono prezzi bassi al consumatore. Un accordo silenzioso che, a giudicare dai numeri, funziona.

Prezzo basso non sempre vuol dire qualità inferiore

Chi compra prodotti Dolciando spesso lo fa senza sapere chi c’è dietro. E chi evita i discount, magari per sfiducia, non immagina di rinunciare a volte agli stessi prodotti venduti altrove con un altro nome e un altro prezzo. Il motivo per cui questo non viene pubblicizzato è semplice: i marchi principali non vogliono cannibalizzarsi. Se un gelato simile costa la metà, è meglio non farlo sapere troppo in giro. L’industria alimentare lavora così: si diversifica per canali e margini. Lo stesso prodotto può uscire da uno stabilimento certificato, ma finire in due confezioni diverse. In una c’è il costo della pubblicità in TV, nell’altra no.

Anche nel caso di Sammontana, la collaborazione con Eurospin è frutto di logiche aziendali consolidate. Il consumatore attento, però, ha oggi più strumenti per informarsi e scegliere con consapevolezza. E un cono da freezer può raccontare molto più di quanto sembra. Già, perché dietro l’apparente semplicità di un gelato al discount, può nascondersi il lavoro di uno dei nomi più importanti dell’alimentare italiano. Chi guarda solo il prezzo potrebbe sbagliarsi. Ma chi guarda oltre l’etichetta, spesso risparmia — e mangia anche meglio.