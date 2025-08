Che tu sia un cuoco provetto o qualcuno che semplicemente ama cucinare e si impegna a farlo al meglio, un elettrodomestico sarà sempre un alleato importante in cucina, al di là dell’esperienza che hai. Gli elettrodomestici, infatti, sono indispensabili per realizzare pietanze prelibate, in grado di accontentare un po’ tutti i palati.

Una volta, cucinare era sì un rituale frequente, un momento importante della giornata in cui dare il meglio di sé e della propria creatività, ma era nettamente più faticoso rispetto ad oggi. Forse, una delle parti più faticose del cucinare era impastare a mano pane, pasta, dolci e molto altro ancora.

La cucina è un’arte e lo è sempre stata, ma senza supporto tecnologico si potevano trascorrere diverse ore a impastare. Strumenti come un frullatore a immersione, una volta non esistevano. E che dire del fatto che si trascorreva tempo a tagliare pazientemente verdure, frutta e tutto il resto, in pezzi minuscoli?

Certo, le atmosfere magiche del passato sono circondate da un alone di fascino, mistero e tradizioni. Il ricordo delle nonne che impastano il pane, che preparano ravioli a mano, è indelebile nelle menti e nei cuori di molti. Tuttavia, con gli elettrodomestici, oggigiorno, la fatica è ormai un mero ricordo.

Zero fatica con questo elettrodomestico, e il prezzo è eccezionale: corri a prenderlo da Lidl

Grazie a Lidl, tagliare minuziosamente pezzi di carote, cipolle e altre verdure, per fare un minestrone, non sarà più un problema.

Dal 7 agosto 2025, infatti, nei punti vendita italiani del noto discount tedesco, approderà il tritatutto elettrico MASTERPRO, un elettrodomestico in grado di cambiarvi la vita. Sarà molto più semplice preparare certi ingredienti, e la fatica sparirà in men che non si dica.

Si tratta di un prodotto dotato di 700 ml e motore con due velocità, da scegliere in base a ciò che si vuole preparare. Si può utilizzare per varie attività, come tritare cipolle, aglio, verdura, frutta secca, erbe aromatiche. Ma non è tutto, perché sarà un alleato molto prezioso se si tratterà di preparare salse come pesto ecc.

Si possono anche preparare piccoli impasti tra cui polpette, burger vegetali ed è facilissimo da usare. Se non avete tanto tempo per cucinare, è l’ideale, e in pochi minuti, potrete disporre di ciò che vi occorre. Di solito un oggetto come questo può avere costi elevati, ma da Lidl lo trovi a soli 24.99 euro. Un’ottima occasione.