La carta stagnola viene utilizzata tantissimo in cucina per conservare il cibo, per coprire le teglie durante la cottura in forno ma anche per avvolgere gli alimenti per cuocerli sulla griglia. Avvolgere il cibo nella carta stagnola, inoltre, aiuta a mantenere la temperatura sia calda che fredda e viene usata anche per proteggere gli alimenti durante la conversazione in frigorifero o nel congelatore.

Alcuni, tuttavia, ritengono pericoloso l’uso della carta stagnola soprattutto se si utilizza il lato sbagliato ma stando ad un breve video pubblicato da un famoso fisico su Tik tok, si tratterebbe di un’errata credenza.

Carta stagnola: perché non è pericoloso utilizzarla

Alcuni ritengono che ci sia un lato corretto e uno sbagliato per utilizzare la carta stagnola in cucina. La stagnola, infatti, presenta due lati: uno lucido e uno opaco. C’è chi ritiene che il lato giusto per avvolgere il cibo sia quello opaco e chi, invece, considera giusto il lato lucido.

In realtà, entrambi i lati funzionano allo stesso modo sia per la conservazione che per la cottura del cibo. L’aspetto lucido e opaco è dovuto al processo di produzione e non ha alcuno scopo funzionale sul cibo che mantiene le proprie proprietà indipendentemente dal lato che viene utilizzato.

Nonostante sia ormai diffusissima, la carta stagnola è ancora considerata pericolosa, ma è davvero così? A rispondere alla domanda è il professore di fisica Vincenzo Schettini che, sulla propria pagina Tik Tok “La fisica che ci piace” ha pubblicato un breve video in cui spiega perché è un errore considerare pericoloso l’uso della carta stagnola in cucina.

Il professore spiega che la carta stagnola è formata da fogli di alluminio arrotolati su se stessi ottenuta facendo passare due fogli attraverso due rulli d’acciaio. Durante il passaggio, la parte più a contatto con i rulli diventa liscia e brillante mentre la parte a contatto con il foglio rimane più opaca.

Come spiega il professor Schettini, in cucina, si può usare qualsiasi lato e, soprattutto, non è pericoloso l’utilizzo della stagnola per avvolgere gli alimenti. Più che preoccuparsi del lato da usare, dunque, è importante fare attenzione ai tipo di cibo che si sceglie di avvolgere per la conservazione o la cottura e alla temperatura. La carta stagnola, dunque, resta un valido alleato in cucina anche per evitare lo spreco di cibo permettendone la conservazione anche per diversi giorni.