Per anni ho creduto che le nastrine perfette quelle soffici, profumate e lucide di zucchero potessero uscire solo da un laboratorio di pasticceria. Poi un giorno, presa da una voglia improvvisa di colazione “da bar” ma senza uscire di casa, ho provato a farle io.

Ne sono uscite della meraviglie: dorate, leggere e con quel profumo di burro e arancia che riempie tutta la cucina. Da allora, ogni volta che le preparo, la casa profuma di buono e la colazione diventa un piccolo rito di felicità.

Nastrine fatte in casa: la ricetta perfetta, meglio del bar!

Le nastrine fatte in casa hanno qualcosa di magico: sono dolci ma non stucchevoli, profumate ma delicate, e soprattutto si sciolgono in bocca. Hanno quella consistenza soffice e un po’ sfogliata. E il bello? Si preparano con ingredienti semplici che abbiamo quasi sempre in dispensa. Perfette per chi ama le colazioni o merende fatte con amore e senza troppi sensi di colpa.

Ingredienti per circa 20 nastrine

Per il lievitino:

200 g di farina (W 260/290)

200 g di latte

2 cucchiaini di miele

20 g di lievito di birra fresco

Per l’impasto:

Tutto il lievitino

800 g di farina (W 260/290)

350 g di latte

160 g di zucchero

6 tuorli

120 g di burro

Zeste di un’arancia

10 g di sale

200 g di arancia candita

Per la farcia:

240 g di burro morbido

240 g di zucchero di canna

Preparazione

In una ciotola mescola farina, latte, miele e lievito. Copri con pellicola e lascia riposare finché raddoppia, deve diventare gonfio, pieno di piccole bolle. Trita l’arancia candita con un po’ di latte e grattugia la scorza d’arancia. In una planetaria o a mano, metti la farina, il lievitino, i tuorli e lo zucchero. Versa il latte poco alla volta, poi unisci la purea d’arancia. Quando l’impasto diventa elastico e morbido, aggiungi il burro a pezzetti, uno alla volta, poi il sale. Metti l’impasto in una ciotola coperta e lascialo riposare un’ora a temperatura ambiente. Poi puoi decidere: o lo lasci in frigo tutta la notte oppure procedi subito. Dividi l’impasto in due e stendi due rettangoli uguali. Spalma la farcia di burro e zucchero su una parte, ripiega più volte su se stessa come una fisarmonica, poi appiattisci leggermente e metti in frigo per un’ora. Taglia delle fette da circa 1,5 cm, schiacciale un po’, avvolgile su se stesse e lascia lievitare ancora 45 minuti. Cuoci a 180 gradi per 15 minuti, spennella con albume e zucchero e rimetti in forno per altri 2-3 minuti finché diventano dorate e profumate.

Se vuoi renderle ancora più irresistibili, aggiungi una spolverata di zucchero vanigliato appena sfornate, oppure un pizzico di cannella nella farcia. E fidati, accompagnate da un cappuccino caldo. Provale una volta sola e vedrai, non riuscirai più a tornare a quelle del supermercato.