Per anni ho creduto che le nastrine perfette quelle soffici, profumate e lucide di zucchero potessero uscire solo da un laboratorio di pasticceria. Poi un giorno, presa da una voglia improvvisa di colazione “da bar” ma senza uscire di casa, ho provato a farle io.
Ne sono uscite della meraviglie: dorate, leggere e con quel profumo di burro e arancia che riempie tutta la cucina. Da allora, ogni volta che le preparo, la casa profuma di buono e la colazione diventa un piccolo rito di felicità.
Nastrine fatte in casa: la ricetta perfetta, meglio del bar!
Le nastrine fatte in casa hanno qualcosa di magico: sono dolci ma non stucchevoli, profumate ma delicate, e soprattutto si sciolgono in bocca. Hanno quella consistenza soffice e un po’ sfogliata. E il bello? Si preparano con ingredienti semplici che abbiamo quasi sempre in dispensa. Perfette per chi ama le colazioni o merende fatte con amore e senza troppi sensi di colpa.
Ingredienti per circa 20 nastrine
Per il lievitino:
- 200 g di farina (W 260/290)
- 200 g di latte
- 2 cucchiaini di miele
- 20 g di lievito di birra fresco
- Per l’impasto:
- Tutto il lievitino
- 800 g di farina (W 260/290)
- 350 g di latte
- 160 g di zucchero
- 6 tuorli
- 120 g di burro
- Zeste di un’arancia
- 10 g di sale
- 200 g di arancia candita
Per la farcia:
- 240 g di burro morbido
- 240 g di zucchero di canna
Preparazione
- In una ciotola mescola farina, latte, miele e lievito.
- Copri con pellicola e lascia riposare finché raddoppia, deve diventare gonfio, pieno di piccole bolle.
- Trita l’arancia candita con un po’ di latte e grattugia la scorza d’arancia.
- In una planetaria o a mano, metti la farina, il lievitino, i tuorli e lo zucchero.
- Versa il latte poco alla volta, poi unisci la purea d’arancia.
- Quando l’impasto diventa elastico e morbido, aggiungi il burro a pezzetti, uno alla volta, poi il sale.
- Metti l’impasto in una ciotola coperta e lascialo riposare un’ora a temperatura ambiente.
- Poi puoi decidere: o lo lasci in frigo tutta la notte oppure procedi subito.
- Dividi l’impasto in due e stendi due rettangoli uguali.
- Spalma la farcia di burro e zucchero su una parte, ripiega più volte su se stessa come una fisarmonica, poi appiattisci leggermente e metti in frigo per un’ora.
- Taglia delle fette da circa 1,5 cm, schiacciale un po’, avvolgile su se stesse e lascia lievitare ancora 45 minuti.
- Cuoci a 180 gradi per 15 minuti, spennella con albume e zucchero e rimetti in forno per altri 2-3 minuti finché diventano dorate e profumate.
Se vuoi renderle ancora più irresistibili, aggiungi una spolverata di zucchero vanigliato appena sfornate, oppure un pizzico di cannella nella farcia. E fidati, accompagnate da un cappuccino caldo. Provale una volta sola e vedrai, non riuscirai più a tornare a quelle del supermercato.