La tradizione dolciaria natalizia campana si rinnova con una variante leggera e moderna di uno dei suoi simboli più amati: gli struffoli al forno. Questi piccoli dolcetti, tipicamente fritti e immersi nel miele, vengono oggi reinterpretati in versione cotta al forno, mantenendo intatto il loro aroma e la consueta croccantezza, ma con un apporto di grassi decisamente inferiore e una maggiore praticità nella preparazione.

Gli struffoli al forno: un ritorno alle radici con un tocco innovativo

Gli struffoli, dolci di origine antichissima legati alla tradizione natalizia napoletana, si presentano come piccole palline di pasta dolce che, nella ricetta tradizionale, vengono fritte e poi ricoperte di miele e decorazioni colorate. L’idea di cuocerli al forno nasce dalla volontà di ridurre l’uso di olio senza rinunciare al gusto autentico, una soluzione che negli ultimi anni ha riscosso sempre più successo tra gli appassionati di cucina casalinga e professionale.

La versione al forno si distingue per la leggerezza e la praticità: non si usano burro né olio per la frittura, non si generano odori intensi in cucina e gli struffoli mantengono una consistenza croccante anche dopo alcuni giorni di conservazione.

Ingredienti

250 g di farina 00

25 g di zucchero

25 ml di olio di semi

2 uova, miele

scorza d’arancia grattugiata

vaniglia q.b.

un pizzico di sale

liquore a scelta (come liquore all’arancia o vino bianco) q.b.

Preparazione

Per prima cosa mettete la farina all’interno di una ciotola, aggiungete lo zucchero, il lievito, un pizzico di sale e mescolate. Unite la la scorza grattugiata di arancia, la vaniglia, le uova, l’olio di semi, liquore a piacere ed impastate il tutto fino ad ottenere un panetto morbido e compatto. Staccate dei pezzettini di impasto e formate dei filoncini spessi 1 cm. Con un coltello, tagliate dei piccoli tocchetti di un cm e disponeteli su di una teglia foderata con carta forno. Non resta che cuocere gli struffoli al forno in forno preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti circa, finché non risultano ben dorati. Infine, scaldate il miele in un pentolino, aromatizzatelo se volete con scorza grattugiata di arancia e versatevi dentro gli struffoli. Mescolate velocemente per ricoprirli interamente di miele. Poi, disponete gli struffoli al forno su di un piatto e decorateli con zuccherini e ciliegine candite.

Consigli e varianti

Per una migliore durata, si consiglia di conservare gli struffoli in sacchetti ermetici e aggiungere il miele poco prima di servirli, così da mantenere intatta la loro freschezza per circa una settimana.

Chi preferisce può variare il liquore nell’impasto, utilizzando limoncello, marsala o succo d’arancia, per modificare leggermente il sapore senza comprometterne la friabilità e la consistenza. La frutta candita, elemento tradizionale immancabile, può essere scelta a piacere, includendo cedro, arancia o ciliegie, per decorare e arricchire ulteriormente il dolce.

Questa versione degli struffoli al forno rappresenta oggi una proposta contemporanea che coniuga rispetto per il patrimonio gastronomico campano e attenzione alla salute e alla praticità domestica, confermando la versatilità e l’eterna popolarità di questo dolce natalizio.