Non servono grandi abilità in cucina per preparare una torta buona e leggera. Basta saper scegliere gli ingredienti giusti e unire praticità e buon senso. In questo caso, il risultato è un dolce morbido, senza farina, burro o zucchero raffinato, realizzato con appena quattro ingredienti principali. Si parte dalle banane mature, si aggiungono noci, cacao amaro e uova. Tutto qui. Nessuna lista complicata, nessun passaggio tecnico. Il risultato è un dessert naturale e ricco, che apporta circa 177 Kcal per 100 grammi, adatto a chi vuole mangiare sano ma non rinuncia al sapore.

Dalla purea di banane all’impasto: ogni passaggio fa la differenza

Per iniziare, serve schiacciare tre banane ben mature, fino a ottenere una purea densa. Più sono mature, più dolce sarà il risultato finale. Le banane non solo addolciscono in modo naturale, ma legano l’impasto grazie alla loro consistenza. Non a caso, chi cerca dolci senza zuccheri aggiunti parte spesso proprio da qui.

Dopo aver ottenuto la purea, si aggiungono due uova leggermente sbattute e due cucchiai di cacao amaro. Questa miscela, mescolata con un cucchiaio o una spatola, forma la base della torta. Il cacao, oltre a dare sapore, aggiunge profondità e un colore intenso. È anche ricco di antiossidanti, e in questa ricetta non è coperto da zuccheri, quindi resta pienamente percepibile.

Poi si passa alle noci: ne bastano 125 grammi, tritate grossolanamente. La loro consistenza spezza la morbidezza dell’impasto e aggiunge croccantezza, ma soprattutto grassi buoni e vitamina E. Con un cucchiaino di lievito per dolci (circa 8 g), si completa il composto, pronto per essere cotto.

Cottura, conservazione e usi quotidiani

Una volta amalgamato tutto, l’impasto si versa in uno stampo antiaderente, meglio se in silicone, leggermente oliato. Il forno va impostato a 180 gradi, modalità statica. Il tempo di cottura è breve: circa 25 minuti. La superficie deve risultare asciutta e leggermente gonfia. Meglio lasciar raffreddare bene la torta prima di toglierla dallo stampo: da calda è molto morbida, e rischia di rompersi.

Questo dolce può essere consumato in ogni momento della giornata. Perfetto a colazione, magari con un caffè, o nel pomeriggio, come spuntino. Ma funziona anche a fine pasto, per chi vuole un dessert leggero. Non appesantisce, non provoca picchi glicemici ed è facilmente digeribile.

Si conserva in frigorifero, ben coperto, per 3 o 4 giorni. Oppure si può tagliare a fette e congelare: in pochi minuti sarà di nuovo pronta da gustare, magari scaldata leggermente. Una soluzione utile per chi ha poco tempo ma vuole sempre qualcosa di pronto e sano.

Con pochi ingredienti, tutti facilmente reperibili, si ottiene una torta che nutre senza appesantire, perfetta per chi cerca un’alternativa autentica ai dolci confezionati. Un piccolo esperimento domestico che diventa subito un’abitudine.