La torta 7 vasetti salata è un rustico che sta conquistando sempre di più i cuori e i palati degli italiani. Questa ricetta non solo è facile da preparare, ma è anche estremamente versatile, perfetta per chi desidera un piatto unico, nutriente e sfizioso, da gustare in qualsiasi momento della giornata. Che si tratti di un pranzo veloce, di una cena informale o di un picnic all’aperto, la torta salata 7 vasetti si presta a diverse occasioni, conquistando anche i palati più esigenti.

Torta 7 vasetti salata: non serve la bilancia

Uno degli aspetti più affascinanti di questa torta è la sua preparazione, che richiede pochi utensili e ingredienti facilmente reperibili. Non c’è bisogno di una bilancia complicata, poiché il vasetto di yogurt diventa l’unità di misura per gli ingredienti. Questa ricetta è quindi accessibile anche a chi ha poca esperienza in cucina, permettendo a tutti di cimentarsi in un piatto delizioso senza stress.

La bellezza di questa ricetta è che gli ingredienti possono essere facilmente personalizzati. Puoi sostituire il prosciutto con salumi a tuo piacere, come il salame o la pancetta, e variare le verdure aggiungendo peperoni, spinaci o carciofi. Anche i formaggi possono essere scelti in base ai tuoi gusti, optando per mozzarella, pecorino o formaggi erborinati. Le dosi della ricetta sono per uno stampo da 22 cm di diametro.

Ingredienti

3 uova

1 vasetto di yogurt (da 125 g)

1 vasetto di olio di semi

1 vasetto di latte

1 vasetto di parmigiano grattugiato

3 vasetti di farina

1 bustina di lievito per torte salate

Prosciutto cotto, zucchine e provola (o altri ingredienti a scelta)

Preparazione

Iniziamo la preparazione versando le 3 uova in una ciotola capiente, quindi aggiungiamo il vasetto di yogurt. Con una frusta, mescoliamo bene fino a ottenere un composto omogeneo. A questo punto, incorporiamo l’olio di semi e il latte, continuando a mescolare. È fondamentale che tutti gli ingredienti siano a temperatura ambiente per garantire una buona riuscita dell’impasto. Successivamente, aggiungiamo il vasetto di parmigiano, seguito dai 3 vasetti di farina e dalla bustina di lievito. Mescoliamo con cura fino a ottenere un impasto liscio e senza grumi. È importante non lavorare troppo l’impasto, per evitare che la torta risulti gommosa. Una volta preparato il composto base, possiamo arricchirlo con i nostri ingredienti preferiti. Tagliamo a cubetti il prosciutto e la provola, e grattugiamo le zucchine (se preferiamo, possiamo anche sbollentarle brevemente per renderle più tenere). Uniamo questi ingredienti all’impasto e mescoliamo delicatamente, assicurandoci che siano distribuiti uniformemente. Versiamo l’impasto nello stampo, precedentemente foderato con carta forno per facilitare la rimozione della torta una volta cotta. Inforniamo in modalità statica a 180 °C per circa 25 minuti. È consigliabile fare la prova stecchino: inserendo uno stecchino al centro della torta, dovrà uscire asciutto, segno che la cottura è avvenuta correttamente.

Consigli

La torta 7 vasetti salata è un piatto estremamente versatile. Può essere servita calda, tiepida o anche fredda, rendendola ideale per un pranzo al sacco, da portare in ufficio o da gustare in giardino durante una bella giornata di sole. Tagliata a cubetti, diventa un antipasto perfetto per un aperitivo tra amici o un buffet informale.

Una volta preparata, la torta salata può essere conservata in frigorifero per un massimo di 2 giorni, coperta con pellicola trasparente o riposta in un contenitore ermetico. Questo la rende un’ottima soluzione per preparare in anticipo i pasti della settimana. Inoltre, la torta 7 vasetti offre la possibilità di sperimentare con nuovi ingredienti ogni volta che la si prepara, rendendo ogni versione unica e speciale.